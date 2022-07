Augusta, passaggio della campana al Rotary club: Valmori è il nuovo presidente

Avvicendamento alla guida del Rotary club di Augusta, che per il nuovo anno sociale sarà guidato da Dario Valmori che subentra all’uscente Pietro Forestiere. La cerimonia del passaggio della campana, che rappresenta la conclusione di un anno di servizio e l’inizio di uno nuovo, con progetti e idee nuove, si è svolta nei giorni scorsi alla presenza di Giuseppe Pitari, nominato governatore per l’anno rotariano 2024-2025, a conclusione del XLIV congresso distrettuale a Palermo.

Durante la cerimonia si è svolto anche l’avvicendamento alla guida del Rotaract tra l’ uscente Chiara Cappiello e la neo presidente Federica Morello, riconfermata la presidente dell’Interact, Sofia Romano, un nuovo slancio per i tre sodalizi, per un nuovo anno rotariano che i soci si augurano possa compiersi senza limitazioni alle libertà individuali e in un clima di rinnovata armonia ed amicizia.

Il motto del nuovo anno, “Immagina il Rotary” ci invita ad essere visionari, a guardare oltre la contingenza e a fare quindi ciò che immaginiamo, ricordando la celebre affermazione di un altro convinto rotariano, Walt Disney

“Noi rotariani siamo chiamati a fare cose importanti – sostiene il neo presidente Valmori, di professione avvocato- tuttavia, nell’odierno contesto di crescente sfaldamento sociale e culturale è necessario agire secondo i principi che hanno da sempre guidato il Rotary; diversamente qualsiasi sforzo risulterebbe insufficiente a contrastare il carrierismo e l’opportunismo, fenomeni antitetici al motto del nostro fondatore, Paul Harris, avvocato nato a Chicago, che invitava già dal 1905 a “servire al di sopra e al di là di ogni interesse personale”.