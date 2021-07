Augusta, passaggio della campana al Rotary club: il nuovo presidente è Pietro Forestiere

“Passaggio della campana” nei giorni scorsi per il Rotary club di Augusta, ma anche per i giovanili Rotaract e Interact, che per il nuovo anno sociale 2021-2022 saranno guidati rispettivamente da Pietro Forestiere, Chiara Cappiello e Sofia Romano. La cerimonia di avvicendamento per i tre neo presidenti, che subentrano rispettivamente agli uscenti Ernesto Cannella, Rossella Messina e Danila Ramaci si è svolta all’aperto, sul prato di un noto locale cittadino nel rispetto delle norme anticovid e alla presenza di un centinaio di partecipanti, tra soci e autorità rotariane, rotaractiane e interactiane.

Nella suo intervento il neo presidente Forestiere ha annunciato che “l’ area di intervento privilegiata sarà l’ambiente, recependo le proposte progettuali del neo governatore distrettuale Gaetano De Bernardis e attuando progetti di servizio che diano riscontro a precise esigenze territoriali, in stretta sinergia con i club giovanili, associazioni ed enti locali” e ha presentato il nuovo direttivo cosi composto: Ernesto Cannella (past presidente), Guido Vinci (vice), Dario Valmori (segretario e presidente incoming 2022/2023), Francesco Messina (co-segretario), Gaetanella Bruno e Federico Romano rispettivamente prefetto e co-prefetto, Domenico Pitruzzello, tesoriere e i consiglieri Fabrizio Romano e Gaetano Arena.

Ufficializzato anche l’ingresso di due nuove socie nel Rotary club, Maria Paola e Nellì Ternullo; inoltre sono stati conferiti i “Paul Harris fellow”, l’onorificenza rotariana per particolari meriti nell’attività di servizio, al neo presidente Forestiere, a Francesco Messina, Giuseppe Tringali, Dario Valmori, nonché al presidente uscente Ernesto Cannella.

Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco Giuseppe Di Mare, il governatore uscente del distretto Rotary Sicilia-Malta Alfio Di Costa (nominato socio onorario del Rotaract club di Augusta), il past governatore Concetto Lombardo, il coordinatore degli assistenti del governatore per la Sicilia orientale Giuseppe Pitari, l’assistente del governatore Valerio Vancheri, il delegato Rotary foundation Gianpaolo Monaca, nonché i rappresentanti distrettuali di Rotaract e Interact, rispettivamente Aurelia Brancato e Giuseppe Culmone.