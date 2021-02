Augusta, passaggio a livello di Brucoli, da oggi chiusa la strada per lavori alla galleria

Da oggi 15 febbraio sarà chiuso alla circolazione veicolare il tratto di strada in corrispondenza del passaggio a livello di Brucoli, interessato dai lavori di un sottovia ferroviario. Lo fa sapere il Comune, un’ ordinanza del comando di Polizia municipale ha individuato come percorsi alternativi da e per il borgo di Brucoli le strade provinciali 1, 57 e 107, fino a via Libertà all’ingresso di Brucoli e viceversa.

Il tratto di strada sarà chiuso fino al 28 febbraio per i lavori di realizzazione del sottovia che porterà all’eliminazione del passaggio a livello per il transito dei treni che passeranno, appunto, dalla galleria sottostante. I lavori sono stati appaltati da Rfi gruppo Ferrovie dello stato alla Cogen srl.