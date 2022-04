Augusta, Pasqua solidale: l’associazione “Unitevi a noi” dona un video-proiettore al Csr

Un video-proiettore per Lim è stato donato al Csr, il centro siciliano di riabilitazione dall’associazione genitori e figli “Unitevi a noi “Ats-Eps La consegna è avvenuta l’altro ieri nella struttura di contrada Costa Pisone, da parte di Antonio Caruso che guida l’associazione, insieme ad alcuni soci al presidente del Csr Sergio Trovato, alla presenza del direttore sanitario del centro Giuseppe Ricca, di operatori e famiglie di pazienti che necessitano delle cure della struttura.

“Ogni anno l’associazione decide di dare sostegno, a Natale e Pasqua, alle persone meno fortunate, ma anche di stare vicino alle famiglie che frequentano il Csr –ha detto Caruso- L’acquisto quest’anno dell’apparecchiatura è stato possibile grazie alla vendita delle uova di Pasqua solidali a cui hanno risposto, come sempre, con il cuore e in maniera grandiosa gli istituti comprensivi dimostrano la loro vicinanza all’associazione e alle persone meno fortunate. Ringrazio tutte e quattro le scuole e soprattutto quelle famiglie che hanno capito che se l’aiuto viene da un’altra famiglia quell’aiuto sa di buono. Con le uova solidali è rimasta anche una somma che più avanti verrà impiegata per una altro progetto di solidarietà per la donazione”.

“Quello che porta alla vicinanza con l’evento e queste associazioni –ha aggiunto Ricca, il direttore sanitario della struttura che ogni anno tratta circa 350 pazienti di ogni età con problemi neurologici- è anche di potenziare ed integrare le attrezzature tecniche che stiamo portando avanti in questo periodo, determinate da iter-attività durante il trattamento riabilitativo e utilizzo di strutture informatiche con dei software specifici che vanno a stimolare sia l’area della cognitività sia l’area dell’integrazione cognitivo motoria. Abbiamo 4 nuove attrezzature con software acquistate dal Csr che vanno a stimolare queste aree per ottenere un miglioramento delle capacità anche motorie e di interazione dei pazienti. Stiamo formano il personale, benvenute le associazioni che possono portare informazioni alla gente” – ha concluso.