Augusta, Pasqua 2022: ritornano le processioni dopo 2 anni di stop per la pandemia

Con la fine ufficiale del 31 marzo dell’emergenza legata alla pandemia del Covid19 e così come previsto dalle nuove disposizioni ministeriali e dalla Conferenza episcopale siciliana con le imminenti celebrazioni della Pasqua 2022 ritornano le processioni religiose anche ad Augusta, ferme da 2 anni a causa del covid.

Come si apprende dal programma reso noto oggi, si inizierà domenica 10 aprile per la domenica delle Palme con la processione che partirà dalla chiesa di San Domenico, dopo la tradizionale benedizione delle palme, verso la chiesa Madre per la celebrazione eucaristica. Seguirà alle 18,30 la processione della confraternita di Santa Maria Odigitria dell’Antico ceto dei contadini e giardinieri con l’ingresso in chiesa Madre.

Come da tradizione, le processioni delle varie confraternite si alterneranno dal lunedì fino a mercoledì santo: lunedì 11 aprile con quella di San Giuseppe, martedì 12 aprile di Maria Santissima Annunziata e Sant’ Andrea, mercoledì 13 aprile sarà la volta dell’Immacolata e del Santissimo sacramento, fino alle due processioni più attese del venerdì santo, 15 aprile. La mattina alle 5 il simulacro del Cristo morto ritornerà ad uscire dalla chiesa di San Giuseppe a cura dell’omonima confraternita per vistare le varie parrocchie cittadine, alle 19, in piazza delle Grazie, si terrà la tradizionale “’a scisa a cruci” con il Cristo morto che, a cura della confraternita dell’ Immacolata, sarà portata in processione e incontrerà in via Xiacche, angolo via Xifonia, la Madonna dell’Addolorata.

Non tutti i comuni siciliani hanno però deciso di ritornare ad effettuare processioni, a Modica, Scicli e a Mazara del Vallo, ad esempio, a causa della nuova impennata dei contagi e per evitare assembramenti, si è optato per non farle. Ad Augusta l’ultimo aggiornamento pubblico sui contagi è quello di martedì, del Comune, con 519 positivi.