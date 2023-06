Augusta, partiti e rimpasto: Fratelli d’Italia disponibile al confronto con l’amministrazione

“Quando l’amministrazione comunale e il sindaco della nostra città declineranno le proprie generalità politiche ed eventualmente, qualora diventasse una amministrazione, una maggioranza, una coalizione di area centro-destra partitica, Fratelli d’Italia, con il circolo territoriale di Augusta, chiederà un confronto politico, che ad oggi, dall’altra parte nei nostri confronti non è stato mai richiesto”. Pietro Forestiere, dirigente nazionale del partito di Fratelli d’Italia ha cosi concluso oggi la conferenza stampa convocata nella sede del circolo “Ugo Venturini” di via Limpetra, alla presenza dei vertici provinciali e della Sicilia orientale nonché senatori e deputati, per fare il punto della situazione e anche per “mettere in chiaro” alcuni passaggi con il sindaco Giuseppe Di Mare, che dalla destra politica proviene, se pure guida un’amministrazione trasversale e civica per poter governare.

Forestiere ha premesso che ad oggi l’amministrazione guidata dal sindaco Di Mare che “chiaramente conosciamo bene per storia politica e storia personale”, è un’ amministrazione civica trasversale, non partitica, anche se nella maggioranza nei mesi scorsi è entrata far parte Forza Italia che l’ha ufficializzato durante una conferenza stampa nel salone di rappresentanza del palazzo di città, alla presenza dei vertici provinciali del partito degli azzurri.

“Non è dato sapere, per quanto è noto alla cittadinanza, se Forza Italia farà parte anche della giunta comunale, ma la sua presenza in maggioranza, vedremo se anche in giunta, e una vicinanza che c’è stata negli anni scorsi tra il detto e non detto della Lega, altra forza fondante della coalizione di centro-destra a livello nazionale e regionale, -ha proseguito Forestiere- suggerisce alla comunità politica e umana di Fratelli d’Italia Augusta di fare una riflessione nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Noi siamo sempre stati disponibili, dalle elezioni amministrative del 2020, a dare quanto nelle nostre forze, quanto nelle nostre possibilità, con tutta la nostra cinghia di trasmissione politica, dal circolo territoriale al Parlamento siciliano, al Parlamento nazionale, perché i nostri concittadini potessero avere il migliore canale di comunicazione possibile per avere e ottenere le soluzioni che questa città merita”.

Un partito, dunque, che reclama attenzione alla vigilia, forse, di un rimpasto di giunta di cui si vocifera da tempo ma per il quale i tempi non sembrano ancora essere maturi, e che da sempre a livello locale è in mano al circolo Venturini, presieduto da Enzo Inzolia che ha ricordato che “l’attività politica non si è mai interrotta, si è manifestata sotto altre forme e in altre vesti, ma una interruzione non c’è mai stata”.

Nel suo messaggio vocale Luca Cannata, deputato di Fratelli d’Italia alla Camera, e vicepresidente della Commissione Bilancio ha ricordato che il Governo Meloni continua a portare avanti tutto ciò che “abbiamo promesso in campagna elettorale come eliminazione del reddito di cittadinanza, ma anche garanzia e strumenti per l’inclusione al lavoro, il risultato ottenuto insieme al ministro Urso, per la zona industriale, con il salvataggio di 10.000 posti di lavoro”. Gli ha fatto eco il senatore Salvo Pogliese, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia per la Sicilia orientale che ha sottolineato quanto fatto dal governo nazionale come il decreto Lukoil, poi convertito in legge e successivamente il decreto Ilva, “all’interno del quale vi era un articolo che direttamente riguardava la vertenza siracusana. Credo che quella risposta sia stata puntuale, pragmatica, nel tentativo di risolvere innanzitutto un’emergenza e poi ovviamente avviare un percorso all’interno del quale – ha affermato- bisogna conciliare esigenze diverse, che sono quelle della tutela ambientale, che deve rappresentare una priorità, che sono quelle anche della continuità del percorso produttivo all’interno di un settore strategico, come è certamente quello della raffinazione” – ha aggiunto ritenendo infine che il ponte dello Stretto sia un’ opera strategica fondamentale.

Il senatore Salvo Sallemi, vice coordinatore regionale di Fratelli d’Italia per la Sicilia orientale e componente della commissione Giustizia al Senato ha puntato i riflettori sulle situazione che vive da tempo il carcere di Augusta, dove sono morti per sciopero della fame due detenuti, e che deve fare i conti con aggressioni che si ripetono, con il sovrannumero di detenuti e la carenza di personale. Nelle scorse settimane, insieme a Cannata e Auteri, ha incontrato il sottosegretario alla Giustizia Delmastro da cui sono arrivate rassicurazioni sull’aumento del numero degli agenti della Polizia penitenziaria e sul miglioramento dell’edilizia penitenziaria, anche se i tempi non sono brevi perché bisognerà trovare delle risorse. “Per quanto mi riguarda l’attenzione sul carcere di Augusta è altissima, probabilmente, ma questo sarà un passaggio che avverrà magari a settembre, si cercherà di capire come risolvere questa tensione all’interno del carcere, capire come mai ci siano queste tensioni”- ha dichiarato.

“Tutto è iniziato qua, nel senso che il primo circolo di Fratelli d’Italia è stato costituito qua ad Augusta, la mia prima tessera nel 2014 la feci qua anche perché era l’unico circolo alla provincia di Siracusa. – ha ricordato Peppe Napoli, commissario provinciale di Fratelli d’Italia Siracusa – Da quel giorno siamo cresciuti, abbiamo creato il nuovo gruppo, abbiamo lavorato bene e abbiamo avuto ottimi risultati, siamo il primo partito a Floridia, a Pachino, ad Avola e Laura e Siracusa”.

“Il nostro partito vive un momento di eccellente risultato, perché abbiamo una parola, c’è l’interesse per la comunità. Oggi questa conferenza, il lavoro fatto da Pietro in tutti questi anni in una città come Augusta dimostrano che non solo quando si è al governo, non solo quando si è in buona salute, si è presente nella comunità, ma si è presente nella comunità anche quando il nostro partito era all’1,5% o al 2% e siamo stati sempre presenti per le esigenze della città di Augusta e della provincia di Siracusa” – ha detto Carlo Auteri, deputato di Fratelli d’Italia all’Ars, ha preso parte alla conferenza stampa anche il presidente provinciale di Gioventù nazionale Marco Failla.