Augusta, parte “Zaino Sospeso”, l’iniziativa per non lasciare nessuno indietro

Un aiuto concreto alle famiglie in difficoltà in vista del nuovo anno scolastico. L’Assessorato all’Istruzione del Comune di Augusta, in collaborazione con la Comunità Augustana, ha promosso l’iniziativa “Zaino Sospeso”, pensata per sostenere chi ha necessità di materiale scolastico.
Le famiglie che ravvisano un bisogno possono rivolgersi allo Sportello di Segretariato Sociale, in via Eroi di Malta 12, oppure contattare il numero 0931 980518 per accedere gratuitamente agli articoli messi a disposizione.
Un gesto di solidarietà che, sull’esempio del “caffè sospeso”, mira a garantire a tutti gli studenti le stesse opportunità di partenza, abbattendo le difficoltà economiche e promuovendo la condivisione all’interno della comunità.
