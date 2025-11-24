Augusta, parte il nuovo percorso di filosofia attiva

Sabato 22, nel salone Liggeri del palazzo San Biagio, Nuova Acropoli ha voluto celebrare la Giornata Mondiale della Filosofia con un incontro culturale dal titolo: “Vuoi davvero costruire il futuro? Trova adesso le tue chiavi!”.

Il dialogo a due voci ha visto protagoniste la scrittrice augustana e coach neurolinguistica Marcella Di Grande e la presidentessa di Nuova Acropoli Augusta dott.ssa Rosaria Borzì, che hanno testimoniato come sia possibile, partendo da prospettive diverse, arrivare ad una finalità comune ovvero riuscire ad essere “costruttori del proprio futuro”.

Da un lato il dialogo socratico e il mito del labirinto di Teseo, dall’altro l’esperienza del cambiamento interiore della protagonista del libro Dimmi cosa vuoi, sono stati i passaggi salienti del dialogo filosofico, convergenti in un’unica direzione: la ricerca delle risorse interiori, delle virtù, quali chiavi indispensabili per un’evoluzione necessaria e mirabile.

L’evento ha riscosso una grande partecipazione di pubblico, a cui Nuova Acropoli ha dato appuntamento per l’apertura del nuovo percorso di filosofia attiva, completamente gratuito, lunedì 24 novembre alle 19 nella sede associativa, in viale Italia n 262.