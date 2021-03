Augusta, parco giochi della Borgata, i genitori dei bambini : “serve più cura e anche un custode”

Chiedono più attenzioni da parte del Comune per mantenere pulito il parco giochi della Borgata, l’unico punto di incontro e ritrovo per i loro figli, realizzato 11 anni fa in una porzione di area dell’ex campo container che necessita di continua cura, i genitori dei bambini che frequentano l’unico punto di incontro per i più piccoli del quartiere. Da 8 mesi circa è stato curato da un genitore volontario, Peppe Mandragona che ha fatto una pulizia generale dell’area, dall’erba ai giochini alle cicche di sigarette fino alle bottiglie di vetro, per consentire ai bambini di giocare in sicurezza, ma rischia di ritornare di nuovo nel degrado. “La sera lo chiudevo, la mattina lo riaprivo con delle transenne perché spesso –racconta- la sera c’era un via vai di giovani che entravano con i motorini, fumavano e bevevano. E lasciavano tutto lì. Il sindaco lo sapeva e mi ha fatto i complimenti, ma ora che ho chiesto un piccolo contributo perché ci sono sempre delle spese da affrontare per comprare la pittura, il tagliaerba, la benzina, i prodotti per la pulizia, mi ha risposto che non può fare niente. Avevo chiesto di poter mettere un bagno, un contributo per una rete di recinzione davanti la staccionata e mi hanno detto che non era possibile”.

Mandragona ricorda che sono 11 anni, da quando cioè fu realizzato, che il parco non è ripitturato, ci sono delle fratture sull’asfalto deli pero interni, in un pozzetto nel prato manca da sempre la copertura e noi lo abbiamo sistemato alla meglio. “Ci sarebbe tanto da fare per renderlo ancora più sicuro e accogliente. Per 8 mesi ho fatto tutto questo per amore dei bambini e a costo zero, ma adesso non posso più senza un aiuto quindi, a malincuore, non verrò più”- conclude

L’area è frequentata dai bambini che vengono anche da Brucoli, dal centro storico e pure da Agnone Bagni per incontrarsi e socializzare complice anche il fatto che è abbastanza grande, i genitori chiedono di poter aiutare Mandragona ad andare avanti nella sua attività di volontariato e trovare una soluzione o comunque intervenire per dotare, in primis, l’area di un custode che possa occuparsi della piccola manutenzione e della pulizia quotidiana, ma anche di sorvegliare il parco e cercare di impedire l’azione dei vandali, che già si sono fatti vivi in passato bruciando gli scivoli e rompendo un giochino.

“Hanno creato questo parco giochi, adesso lo devono mantenere e salvaguardare visto che è l’unica area di svago per i nostri figli. Paghiamo le tasse e abbiamo il diritto di averlo pulito e in sicurezza” – hanno aggiunto gli altri genitori che si sono uniti al volontario e potrebbero anche fare delle proteste.

Il sindaco Peppe Di Mare da parte sua fa sapere che l’amministrazione “cosi come la sta avendo per tutta la città, ha attenzione anche per quel luogo a cui tiene, ma che appartiene alla città e non è proprietà privata di nessuno. Non si può pensar di mettere un custode, chi lo dovrebbe pagare e sulla base di quale regolamento o atto pubblico?. E comunque, verrebbe selezionato tramite un conosco pubblico” – aggiunge affermando, inoltre, che la Megara Ambiente ha “tagliato l’erba e disinfettato le giostre, anche se è innegabile che il genitore abbia speso più tempo e anche denaro. Gli siamo riconoscenti e lo invitiamo a continuare, se se la sente, ma non può pensare che l’amministrazione lo assuma per mantenere l’area pulita né che gli si possa dare alcun contributo. Tra l’altro a noi non sono mai arrivate queste sue richieste, quando riceveremo richieste ufficiali per interventi particolari valuteremo se possiamo farlo”.