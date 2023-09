Augusta, parco ecologico urbano a Monte Tauro: consegnati i lavori alla ditta

Ci saranno un campo da basket e baskin, uno da calcio a 5 e un altro da bocce, due aree parcheggio per complessivi 3.500 metri quadri, un’area fitness all’aperto attrezzata, un’area gioco per bambini, un’altra riservata allo sgambamento dei cani, al ristoro- picnic e al verde pubblico nel parco ecologico-urbano per complessivi 120 metri quadrati che nascerà nei prossimi mesi in via Barone Zuppello, a Monte Tauro. Nei giorni scorsi i lavori sono stati consegnati all’operatore economico “Arkimedil srl” di Favara (Ag) che si è aggiudicato l’appalto con un ribasso del 23,27%, per un importo di 340.564,70 euro e nei prossimi giorni allestirà il cantiere

Si tratta in totale di circa 15 mila metri quadrati dove, una volta effettuata la riqualificazione, anche la pavimentazione sarà ecologica. “Creiamo nuovi spazi aggregativi in un quartiere che attende da troppi anni ormai con la nuova area attrezzata per i nostri bambini, per i residenti e anche per i nostri amici a quattro zampe”– ha commentato sui social il sindaco Giuseppe Di Mare.

Il progetto di fattibilità tecnico-economica per l’intervento di riqualificazione dell’area definita comunale del “Monte”, che si trova vicino l’ex chiesa di San Giuseppe Innografo, dove sono stati effettuati degli espropri, è stato approvato dalla giunta a dicembre dell’anno scorso per un importo complessivo di 443.610 euro, di cui 404 mila euro corrispondono agli oneri di costruzioni che la raffineria Sonatrach ha versato al Comune per realizzare altri locali per le ditte che operano dentro l’impianto.