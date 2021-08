Augusta, “Pararisu e rifriscu a l’anima de mutticeddi”, oggi la tradizione di aspergere con acqua gli usci di casa

Oggi 14 agosto, vigilia della festa dell’Assunta, si rispetta la tradizionale usanza tutta augustana di aspergere a mezzogiorno gli usci di casa con l’acqua per “rinfrescare le anime dei fedeli defunti”. Allo scoccare del mezzogiorno il festoso scampanio delle campane delle varie chiese cittadine, che dà il via alla celebrazione della Madonna dell’Assunta, rappresenta il segnale per gettare l’acqua per strada dai balconi di casa dove gli augustani, a qualunque piano, sono già pronti con anche più bacinelle e recipienti vari piene d’acqua.

In quei minuti non è, dunque, consigliabile transitare per strada o sotto i balconi per non correre il rischio di venire inondato da qualche getto d’acqua improvviso, durante l’aspersione è tradizione recitare la preghiera “Pararisu e rifriscu a l’anima de mutticeddi” in suffragio dei defunti, ai quali il gesto è rivolto. Un atto di fede antico, una pratica di devozione che ancora oggi viene perpetrato di anno in anno, trasmesso ai figli e anche ai bambini e che puntualmente viene rispettato dagli augustani, come tradizione immateriale della comunità cittadina.

Domani domenica 15 Agosto, nella solennità liturgica della Madonna Assunta verranno celebrate delle messe nelle varie parrocchie della città mentre domenica 22 agosto, nell’ottava della Madonna Assunta si svolgerà la tradizionale festa del rione San Giuseppe.