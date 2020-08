Augusta, “Pararisu e rifriscu a l’anima de mutticeddi”, oggi la tradizione di aspergere con acqua gli usci di casa

Anche quest’anno, il 14 agosto, vigilia della solennità dell’Assunta si rispetta la tradizionale usanza tutta augustana di aspergere a mezzogiorno gli usci di casa con l’acqua per “rinfrescare le anime dei fedeli defunti”. Allo scoccare del mezzogiorno il festoso scampanio solenne, che dà il via alla celebrazione della Madonna dell’Assunta, sarà il segnale per chi dai balconi di casa, a qualunque piano, è già pronto con anche più bacinelle piene d’acqua per riversarle per strada.

Chi è augustano sa che proprio in quei minuti non è consigliabile transitare per strada o sotto i balconi per non correre il rischio di venire inondato da qualche getto d’acqua improvviso, durante l’aspersione è tradizione recitare la preghiera “Pararisu e rifriscu a l’anima de mutticeddi” in suffragio dei defunti, ai quali il gesto è rivolto. Un atto di fede antico, una pratica di devozione che ancora oggi viene perpetrato di anno in anno, trasmesso ai figli e anche ai bambini e che puntualmente viene rispettato dagli augustani, come tradizione immateriale della comunità cittadina.

Sempre oggi, ma nelle ore notturne c’è l’ usanza di accendere i tradizionali “Falò dell’Assunta” in cui il fuoco ha un significato religioso di purificazione, ma stasera non sarà possibile portare avanti questa tradizione per via dell’ordinanza sindacale firmata lunedì scorso anche dal sindaco di Augusta, così come dagli altri primi cittadini dei vari comuni della provincia, finalizzata alla prevenzione del rischio di assembramenti e violazione delle norme sul distanziamento sociale.

Sono così vietati, fino a domenica, non solo l’accensione di falò e fuochi di ogni genere ma anche lo svolgimento di qualsiasi manifestazione, pubblica e privata, così come l’accampamento o il bivacco, l’utilizzo di gazebo, tende o simili sugli arenili e nel litorale ricadente nel comune megarese. È disposta, inoltre, la chiusura alle 2 di tutti i pubblici esercizi (bar, pub, ristoranti, lidi autorizzati, ecc.) e la diffusione musicale deve cessare entro le 24 di ogni sera per i “locali in cui tale attività risulti accessoria, marginale e occasionale“, mentre per le discoteche valgono le recenti disposizioni contenute nell’ordinanza del presidente della Regione siciliana.