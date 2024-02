Augusta, parapowerlifting: Francesco Gibilterra premiato tra i migliori atleti d’Italia

Un buon inizio di anno sportivo per Francesco Gibilterra, da 3 anni consecutivi campione nazionale e regionale di parapowerlifting, disciplina sportiva del sollevamento pesi per atleti diversamente abili, con la società “Giuseppe Primo” di Militello e da due campione nazionale e regionale del disco e lancio del peso con il team megarese della “Nuova Augusta”. Al Centro culturale polivalente “Michele Abbate” di Caltanissetta nei giorni scorsi è stato premiato tra i migliori atleti di parapowerlifting in Italia insieme alla squadra “Giuseppe Primo” di Militello, riconosciuta migliore società sportiva e detentrice.

“Per me è stata una vera sorpresa, un altro traguardo a cui non pensavo di arrivare- ha commentato- A quasi 40 anni queste sono soddisfazioni, il piccolo rimpianto è non averci provato alcuni anni fa, ma meglio tardi che mai. Tutto questo lo devo al mio coach Salvatore Primo e alla mia squadra, senza di loro non avrei mai immaginato di arrivare ad ottenere questi grandi risultati”.

Adesso ripartono gli allenamenti in vista dei prossimi campionati sia di parapowerlifting, che di altre discipline, con dei titoli da difendere nell’atletica leggera e nel calcio a 5 con l’ asd Nuova Augusta.