Augusta, paraplegico da 13 anni dopo un tuffo a Brucoli: raccolta fondi per Alessandro

Aveva 14 anni nel 2008 quando un tuffo al mare di Brucoli, per la festa di San Nicola, in un momento di allegria, gli cambiò totalmente la vita, rendendolo paraplegico. Oggi a distanza di 13 anni Alessandro Di Mauro, che si è dovuto trasferire a Imola per le cure assieme alla sua famiglia, si scontra con le difficoltà economiche della vita di tutti i giorni, di dover vivere lontano dalla sua terra e affrontate continue visite per la sua salute. Per aiutarlo alcuni suoi amici hanno avviato una raccolta fondi da destinare alle cure, che gli possa rendere la vita meno complicata di quanto già non sia, consentendogli una maggiore serenità economica e magari anche di acquistare un computer, che, utilizzando il movimento facciale al posto delle mani, gli permetta di scrivere.

Un modo per comunicare meglio con i suoi amici e anche per acquistare un po’ di autonomia per Alessandro, che ha compiuto 27 anni a marzo e che dipende, per ogni cosa, da qualcuno che lo aiuta. “Anche solo per bere un po’ d’acqua ho bisogno di mia madre che mi assiste 24 ore su 24 – ci racconta al telefono con un flebile voce – a volte la notte mi sveglio e non posso chiamare i miei genitori anche di notte, se avessi un computer potrei essere più autonomo e indipendente e magari potrei avere un po’ di privacy con i miei amici. È un periodo un po’ duro, sono moto debole e ho dolori atroci, mi divido tra il letto e la carrozzina”.

Da quando è successo l’incidente, il 27 luglio del 2008, ha subito ben 37 interventi. Dopo il primo immediato ricovero a Siracusa, è seguito il trasferimento a Montecatone, al centro riabilitativo, con il primo ricovero durato due anni, e le complicazioni sanitarie che non sono mai mancate, compresa un’emorragia interna che lo ha fatto finire in sala operatoria all’ospedale di Bologna, una ferita al torace che si porta dietro da quando aveva 14 anni e che non si è mai rimarginata come si deve, il femore fuori posto e problemi alla vescica: “5 anni fa mi hanno operato di urgenza al Niguarda a Milano, perché – prosegue- avevo un rene bloccato che fortunatamente è ripartito come prima, anche se all’80%. Mi hanno messo uno stent, un tubicino che ogni 4 mesi devo cambiare, lo dovevo fare a dicembre, ma lo hanno spostato per via del covid e del fatto che gli ospedali fossero a rischio. Mi avevamo chiamato ad aprile per farlo a maggio, ma non stavo bene e dunque lo hanno spostato a giugno e quando avranno la sala pronta mi chiameranno”.

Un intervento di “routine” che significherà spostarsi da Imola a Milano. Seppur due anni fa una fondazione di Firenze ha donato ad Alessandro un’auto fatta apposta per lui, con la pedana e la carrozzina, da mettere in conto ci sono anche le spese della benzina, della permanenza a Milano della mamma che, a causa della pandemia, non può entrare in ospedale, ma deve prendere un albergo. E poi ci sono l’affitto da pagare, le bollette, le spesa di tutti i giorni: “mio padre è stato parecchio fermo per lavoro, ora è da due anni che sta lavorano nel campo dell’edilizia, ma vivere qua su con un piccolo stipendio è difficile, non siamo in Sicilia dove la vita costa meno”. E nella sua terra ritornerebbe volentieri: “Ad Augusta sono sceso l’ultima volta 5 anni fa quando ha fatto l’intervento a Milano e mi sentivo un po’ meglio, prima ero venuto per 15 giorni ad agosto. Mi piacerebbe molto tornare nella nostra terra – ci confessa – ma la sanità in Sicilia non può curami come qua. I centri ci sono, ma manca il personale e ci siamo dovuti trasferire al Nord per necessità, per il mio bene”.

Questo il link della raccolta fondi: https://gofund.me/044bca0c