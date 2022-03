Augusta, panchine rosse per Giornata delle donne, ma anche un torneo di pallavolo e un concorso fotografico

Tre panchine rosse saranno inaugurate oggi, alle 9, al plesso “Laface” del secondo istituto comprensivo Corbino”, alle 10,20 al plesso “Saline” del terzo comprensivo Todaro e alle 12 alle scuole “Verdi” del primo comprensivo “Principe di Napoli”, intitolate a Giordana Di Stefano, la ventenne di Nicolosi (Catania) uccisa nel 2015 dall’ex compagno. Sarà presente la madre della giovane vittima di femminicidio, Vera Squadrito che porterà la sua testimonianza, le panchine sono state donate da Maria Stella Tarico, chirurgo estetico e l’evento rientra nell’ambito delle iniziative promosse in occasione della Giornata internazionale dei diritti della donna, dal centro antiviolenza Nesea di concerto con Comune, Lions club, Inner wheel, asd Pallavolo Augusta e in programma fino a sabato 12 marzo.

Contestualmente in queste tre scuole oggi avverrà la premiazione del concorso fotografico “Liberi di esprimersi contro la violenza sulle donne attraverso la fotografia”, organizzato insieme al Lions club cittadino, la premiazione proseguirà domani per la Giornata della donna al quarto comprensivo Costa e ai due istituti superiori Megara e Ruiz.

Infine sabato 12 marzo, in piazza Duomo, si svolgerà la seconda edizione del torneo di solidarietà di pallavolo promosso in collaborazione la società di Pallavolo Augusta e l’Inner wheel che ha donato magliette e trofei per il torneo, che sarà disputato da squadre di alunni delle varie scuole cittadine.

Il programma degli eventi è stato presentato nei giorni scorsi, durante una conferenza stampa al Comune, dal sindaco Giuseppe Di Mare, da Stefania D’Agostino, presidente di Nesea, da Nuccio Solano che guida l’asd Pallavolo Augusta, dagli assessori Ombretta Tringali e Angelo Pasqua, dal vicepresidente del consiglio comunale Biagio Tribulato, dal presidente del Lions club Augusta host Giovanni Garofalo, dalla vice dell’Inner Wheel club Augusta Gaetanella Bruno. Il Comune ha contribuito all’ acquisto di gadget per i ragazzi che hanno partecipato al concorso e al pagamento della Siae per il torneo.