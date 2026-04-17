Augusta, Pancari presenta il programma elettorale: incontro pubblico con la coalizione Pd–M5S–Sinistra Italiana

Entrerà nel vivo la campagna elettorale ad Augusta con la presentazione ufficiale del programma della coalizione a sostegno del candidato sindaco Salvo Pancari. L’appuntamento è previsto per questa sera, venerdì 17 aprile, alle 18, in via Garibaldi 35

L’appuntamento, promosso insieme alle candidate e ai candidati al Consiglio comunale, vedrà la partecipazione delle forze politiche che compongono la coalizione: Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Sinistra Italiana, unite sotto il progetto AVS–M5S–PD.

L’incontro sarà un momento aperto alla città, pensato non solo per illustrare le linee programmatiche, ma anche per favorire confronto e partecipazione. Al centro, infatti, l’obiettivo di costruire un dialogo diretto con i cittadini, raccogliendo osservazioni, proposte e contributi utili alla definizione di una visione amministrativa condivisa.

“Un’occasione di ascolto e partecipazione”, sottolineano i promotori, che puntano a coinvolgere attivamente la comunità nelle scelte future per Augusta.

All’iniziativa prenderanno parte anche rappresentanti regionali e deputati delle forze politiche della coalizione, a testimonianza del sostegno politico al progetto.