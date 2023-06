Augusta, palestra fitness all’aperto a Terravecchia: è accessibile a tutti, oggi l’inaugurazione

Una palestra all’aperto, con nuove e moderne attrezzature, accessibile a tutti, sportivi e non, e che ha anche riqualificato un’area. Da oggi è realtà la nuova area fitness, realizzata con circa 55 mila euro di fondi provenienti dai contributi per i comuni interessati dai flussi migratori e inaugurata accanto al campo Carrubba e al parco giochi di Terravecchia, luogo di aggregazione e incontro per i più giovani, ma anche area dove fare ginnastica e attività motoria all’aperto per gli alunni della vicina Cittadella degli studi.

Sedici in totale le attrezzature per lo sport all’aria installate: 8 sono attrezzi per il corpo libero e 8 sono attrezzi polivalenti per l’allenamento isotonico, cardiotonico e a corpo libero, come vogatore, sedia romana ed ellittica, rematore con il sottostante tappeto antitrauma.

“Oggi traguardiamo un risultato a cui abbiamo lavorato da tanto tempo e che dà anche un’immagine nuova degli spazi sportivi della città. –ha detto il sindaco Giuseppe Di Mare che ha tagliato il nastro insieme alla giunta al completo, al vicepresidente del Consiglio comunale Biagio Tribulato, ad alcuni consiglieri e al direttore dei lavori Angelo Cipriani- Ci sono state diverse vicissitudini nell’approvvigionamento dei materiali che ci hanno fatto perdere tempo, ma doniamo alla città, agli amanti dello sport, un’area di altissimo livello e di grande disponibilità con delle attrezzature importanti. Ci auguriamo e siamo certi, anche perché ci sono installate delle telecamere, che ci sarà massimo rispetto da parte dei fruitori e non solo di quest’area”.

Come ha preannunciato il primo cittadino l’amministrazione ha in mente di riqualificare anche il campetto e le altre due piccole aree a verde: una sarà riservata allo sgambamento dei cani, l’altra ai bambini, tutta l’area, inoltre, sarà chiusa con una recinzione ad hoc e sarà aperta solamente ad alcuni orari.

“Questo è un progetto che stiamo copiando ed incollando anche in un’altra zona della nostra città, nel quartiere Monte, in via Brenta, e faremo in modo di copiarlo e incollarlo in altre zone della città, perché il covid ci deve lasciare qualcosa di positivo, nel senso più nobile di questa parola, cioè quello che gli spazi all’aperto devono essere funzionali e organizzati per qualunque attività, anche per quella sportiva” – ha concluso Di Mare che ha anche detto che sono partiti i lavori del campetto di padel delle vicine “scuole verdi” e si sta aspettando che finisca la scuola per demolire la palestra dei licei e fare un’altra area sportiva.

“Questa è quasi una piccola città dello sport, basta muoversi, qua dentro abbiamo quasi tutto, avremo il padel, abbiamo un’area attrezzata molto bene, tra le migliori che ho visto personalmente, anzi la ditta che ci ha costruito ha detto che è la migliore che c’è da Roma in giù, – ha dichiarato l’assessore allo Sport Angelo Pasqua che ha sottolineato la collaborazione con l’assessore Sicari – consegniamo alla città un gioiello, speriamo che i ragazzi lo tengano come lo stiamo consegnando, cioè davvero un gioiello.”

Tra i presenti stamattina c’erano anche degli istruttori di una palestra, che hanno fatto delle dimostrazioni di utilizzo delle attrezzature che sono dotate di pannelli esplicativi ma anche di un Qr code che, una volta inquadrato, fornisce le informazioni necessarie.

“Quest’area fitness si presenta molto funzionale, è accessibile a tutti, sia a sportivi che competono che a gente che non è solita fare attività sportiva e anche ai diversamente abili –ha detto Gabriele Romagnoli- E’ divisa in due zone, una con i macchinari prevalentemente isotonici adatti a chi inizia l’attività fisica, molto sicuri perché il movimento è guidato dalla macchina che si possono regolare e non c’è il rischio di infortuni. Poi ci sono delle strutture per fare esercizi più avanzati”.