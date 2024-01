Augusta, palestra (ex) Todaro: mutuo con Credito sportivo per riqualificare un’incompiuta

Avrà la sua palestra il plesso centrale di via Gramsci del terzo istituto comprensivo Todaro, che dal prossimo anno scolastico 2024-2025 sparirà come istituzione scolastica a causa del dimensionamento disposto dal Governo e sarà accorpato agli altri tre istituti comprensivi augustani, nello specifico il plesso in questione al comprensivo Corbino. Il Credito sportivo ha concesso al Comune il mutuo richiesto di 776.776 euro sulla somma totale di 1.063.871 euro che è il costo del progetto di completamento e adeguamento, per l’utilizzo come impianto sportivo agonistico, della palestra e degli spogliatoi della scuola, mentre alla restante somma di 287.094 euro l’Ente farà fronte con entrate proprie.

Il finanziamento viene richiesto per una durata di ammortamento di 15 anni a partire da gennaio di quest’anno, la proposta di ricorso all’indebitamento è stata positivamente esaminata dall’organo di revisione e il completamento del progetto dovrà avvenire entro e non oltre 5 anni decorrenti dalla data di primo svincolo, ai sensi dell’articolo 2 del contratto di finanziamento.

Il progetto è stato inserito nel programma triennale dei Lavori pubblici 2024-2026 già approvato e riqualificherà un’ incompiuta da oltre 15 anni. La costruzione della struttura sportiva risale al 2003, quando furono affidati i lavori che, però, dal loro avvio si sono fermati più volte, fino alla sospensione definitiva del 2008. Due anni dopo il Comune ha risolto il contenzioso con l’impresa aggiudicatrice dei lavori che non sono più ripresi lasciando l’immobile, che era già stato realizzato nella struttura esterna, in pieno degrado e preda di vandali, come è rimasto fino ad oggi.