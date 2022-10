Augusta, Palazzotto si dichiara indipendente. Sparisce il gruppo M5S in Consiglio comunale

Si è dichiarato indipendente, facendo venire cosi meno il gruppo consiliare del Movimento cinque stelle che rimane con due rappresentanti in aula Federico Palazzotto, che la settimana scorsa ha giurato a palazzo San Biagio al posto del dimissionario Marco Patti. Una decisione quasi scontata quella del neo consigliere, dopo che la scorsa settimana, durante l’approvazione delle variazioni di bilancio era rimasto in aula, garantendo il numero legale alla maggioranza andata sotto, mentre le due sue colleghe Roberta Suppo e Chiara Tringali erano uscite.

Un’azione spiegata “soltanto per rispetto delle istituzioni non per fare la stampella come mi ha definito qualcuno. – ha detto ieri sera in apertura di seduta Palazzotto – Per questo stesso rispetto e a malincuore, mi dichiaro indipendente da gruppi politici a seguito di incomprensioni sorte con gli altri componenti del gruppo consiliare di cui facevo parte. Voglio vedere e capire, sindaco, se le sue intenzioni si tramutano in realtà e voterò gli atti che, nella mia valutazione, renderanno Augusta una città migliore e allo stesso modo sarò intransigente sugli atti che non riterrò utile per la città. Ho scelto la strada della città prima e sopra di tutto”.

In un momento come questo, caratterizzato dal post pandemia, ma anche dalla guerra In Ucraina, dai rincari energetici e i prezzi delle materie prime che aumentano sempre di più mettendo a dura prova le nostre famiglie aziende e commercianti “bisogna stringersi intorno alla città, condividere e non dividere, sostenere le azioni tutte del territorio e tutelare le opportunità a favore dei nostri concittadini”– ha dichiarato il neo consigliere che fa adesso parte del Gruppo misto presieduto da Biagio Tribulato, insieme anche alle due pentastellate Roberta Suppo e Chiara Tringali.

“La definizione di stampella non deve essere vista come un’offesa – ha replicato Tringali – è la descrizione di uno stato di fatto del quale tuttora il consigliere Palazzotto legittima la giustezza, in quanto ritiene, a differenza di noi, di poter essere di appoggio ad una maggioranza che non ha i numeri per prendersi la responsabilità di venire in aula a votare e approvare atti importanti e che comportano anche responsabilità contabili non indifferenti, allorquando la maggioranza dimostra di non essere in grado di prendersi queste responsabilità. Noi non possiamo assumerci la responsabilità, men che mai contabile, quando la maggioranza non si dimostra compatta e non se la assume”.

Ieri il Consiglio ha trattato solo le interrogazioni e si è aggiornato a lunedì, 17 ottobre, alle 18 per discutere delle tre mozioni di indirizzo all’ordine del giorno. La prima riguarda la realizzazione di un campo di basket all’esterno del plesso delle “scuole verdi” del primo istituto comprensivo Principe di Napoli, la seconda l’attivazione della Consulta comunale per l’ambiente e la tutela del paesaggio e l’ultima è incentrata sullo spostamento della cabina elettrica relativa ai lavori di sistemazione del tratto stradale di collegamento tra Augusta isola e la terraferma e riqualificazione dell’area ex piscina comunale.