Augusta, Palajono chiuso per inagibilità. Attesa per i lavori di ampliamento

Da alcuni giorni è chiuso per inagibilità il Palajonio, il tensostatico comunale di via Buozzi dove sono sospese tutte le attività che si svolgono al suo interno e nei locali annessi nelle more “della prossima realizzazione degli interventi necessari alla messa in sicurezza e ripristino delle condizioni di fruibilità dell’impianto”. La chiusura però non riguarda l’area esterna dell’immobile dove, all’ingresso, infatti, l’Asp di Siracusa sta continuando ad effettuare i tamponi molecolari per chi è positivo al covid 19 e dove fino al 30 aprile prossimo si possono continuare a fare gli allenamenti. Questo quanto prevede l’ordinanza del sindaco Giuseppe Di Mare dei giorni scorsi arrivata dopo la riunione della commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, che si è tenuta l’ 11 aprile scorso per verificare lo stato dei luoghi e che ha espresso parere contrario all’ agibilità della struttura.

A questa verifica ha fatto seguito prima la nota del 14 aprile dei Vigili del fuoco che ribadivano il parere contrario all’agibilità della struttura comunale e poi quella del commissariato di pubblica sicurezza con la quale, “nell’evidenziare lo stato generale di decadimento dell’impianto si osserva che lo stesso non presenta le condizioni per lo svolgimento di qualsiasi attività”. E si auspicava un’attenta valutazione circa la possibilità di chiuderla

La commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo era stata convocata, in realtà, in vista della possibilità di festeggiare in grande, in occasione dell’ultima partita di sabato scorso del campionato regionale di C1 di calcio a 5, la promozione in B della Polisportiva Megara Augusta C5. Festeggiamenti che, però, non si sono potuti tenere considerata l’intervenuta chiusura dell’impianto tant’è che la squadra megarese sabato scorso è stata costretta pure a giocare fuori casa l’ultimo incontro di C1.

Anche se poi, in realtà, l’imposta chiusura ha anticipato quanto dovrebbe accadere tra qualche settimana visto che comunque il tensostatico dovrà essere chiuso per effettuare gli attesi lavori di completamento e ampliamento, finanziati dal Credito sportivo con un mutuo acceso anni fa e con un progetto definito approvato solo nel 2020 dalla passata amministrazione. Già nella determina dell’affidamento della gestione del Palajonio alla polisportiva Megara Augusta, dal primo settembre scorso e fino al prossimo 31 maggio 2022 – anche se la società l’ha gestito anche prima insieme all’Ati “Palajonio”- il Comune si era riservato la facoltà di recedere in qualunque momento nel caso di inizio dei lavori, anche se in questo caso sono intervenuti motivi di sicurezza.

I lavori in questione sono stati aggiudicati definitivamente a marzo per poco più di un milione e 165 mila euro alla ditta “Acreide consorzio stabile Scarl”, di Zola Predosa (Bologna), ma la seconda classificata ha presentato dei rilievi sull’assegnazione con la conseguenza che il Comune ha scritto all’Anac, “che ha dato ragione agli uffici comunali, quindi su questo siamo tranquilli e andiamo avanti nell’assegnazione e consegna dei lavori. Entro l’estate dovrebbero partire”- fa sapere il sindaco Giuseppe Di Mare. Sempre che non ci sia qualche altro “colpo di scena”.