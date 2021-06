Augusta, ottime prove ai campionati nazionali di canottaggio per Gabriele Maci

Lo scorso lungo week and ha visto Gavirate(Va) sede dei Campionati Italiani di Canottaggio di tutte le categorie. Anche per la Canottieri Club Nuoto Augusta e Gabriele Maci è stato un lunghissimo fine settimana iniziato giovedì mattina con la batteria di qualificazione del Singolo Ragazzi che ha visto Gabriele Maci giungere terzo sul traguardo. Un risultato che lo ha costretto ai recuperi del pomeriggio dove si è classificato primo e promosso alle semifinali.

Venerdì mattina in semifinale Gabriele ha dovuto dare fondo a tutte le proprie energie credendo in se stesso e negli insegnamenti ricevuti, non si è fatto staccare dal gruppo dei migliori, e con una lunga progressione è giunto quarto sul traguardo guadagnandosi la finale. Nella finale del Singolo Ragazzi, gara senza tatticismi dove si cerca di distribuire al massimo le proprie risorse nei 2000 metri del percorso Gabriele è giunto settimo al traguardo.

Neanche il tempo di metabolizzare il brillante risultato nel singolo Ragazzi, sabato mattina è iniziato il Campionato Italiano Junior, dove Gabriele è stato iscritto per fare esperienza e misurarsi con i singolisti della categoria superiore. Nelle qualificazioni Gabriele si è trovato inserito in una batteria dove anche qui con una gara attenta e studiata con il suo tecnico non si è fatto intimidire dai suoi avversari giungendo primo sul traguardo e qualificandosi direttamente alla semifinale di domenica mattina.

Qui però si è dovuto inchinare alla superiorità tecnica e agonistica dei juniores, giungendo settimo e non accedendo quindi alla finale. Nonostante tutto, la trasferta di Gavrirate per i campionati italiani viene giudicata giudicati assolutamente positivi per il giovane atleta augustano