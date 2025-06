Augusta ottiene 20.000 euro per l’iniziativa “Brucoli d’Estate e la Festa di San Nicola”

Il Comune di Augusta ha ricevuto un contributo di 20.000 euro nell’ambito del Programma annuale 2025 per il rafforzamento della coesione sociale, finanziato dalla Regione Siciliana. Il contributo sarà destinato all’iniziativa “Brucoli d’Estate e la Festa di San Nicola”, un progetto che mira a valorizzare la tradizione e la cultura locale attraverso eventi estivi di grande richiamo per la comunità e i turisti.

“Questo finanziamento è una testimonianza dell’attenzione che la Regione Siciliana dedica ai progetti che rafforzano il legame tra la comunità e le proprie tradizioni – il commento di Carlo Auteri, deputato regionale Dc – “Brucoli d’Estate e la Festa di San Nicola” è un’iniziativa che, oltre a valorizzare il patrimonio culturale della città, rappresenta un’opportunità per rilanciare il turismo e le attività economiche locali. Spero che questo contributo possa contribuire al successo dell’evento e al rafforzamento della coesione sociale di Augusta”.

Marco Stella, commissario cittadino della DC e presidente del Consiglio Comunale, ha aggiunto: “questo contributo di 20.000 euro è una grande opportunità per Augusta e per il nostro territorio. Grazie a questa somma, potremo rendere queste festività ancora più coinvolgenti, attrattive e partecipate, con l’obiettivo di creare un evento che valorizzi le nostre tradizioni e promuova la nostra città. Ringrazio la Regione Siciliana per il supporto che continua a dare alle nostre iniziative e per il continuo impegno a favore delle nostre comunità”.

Il contributo assegnato nell’ambito del programma regionale per il rafforzamento della coesione sociale si inserisce in una serie di interventi destinati a promuovere la cultura e le tradizioni locali, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita delle comunità siciliane e rilanciare l’economia attraverso il turismo e le attività culturali.