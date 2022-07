Augusta, ospedale Muscatello, visita del sottosegretario alla Salute, Costa: “ha le carte in regola per essere potenziato

“L’ospedale Muscatello ha tutte le carte in regola per essere potenziato ulteriormente”. Lo ha detto questa mattina il sottosegretario della Salute, Andrea Costa che ha fatto tappa ad Augusta e ha visitato l’ospedale Muscatello. Un breve giro tra alcuni reparti come l’Ematologia, il Centro amianto, i locali che ospitano la Risonanza, davanti a pochi -per la verità- ed incuriositi utenti oggi presenti al nosocomio- il rappresentante del governo nazionale, che è arrivato accompagnato dal sindaco di Solarino, Peppe Germano, ha dichiarato di aver percepito la presenza di “una bella squadra coesa che lavora insieme per un obiettivo comune”, sottolineando che dopo i due anni difficili del covid era dovere delle istituzioni far sentire la propria presenza anche nelle realtà più piccole.

Si è detto, dunque, disponibile e trovare insieme percorsi ulteriori e a raccogliere le sollecitazioni sui 10 milioni di euro di fondi per completare la struttura già assegnati al nosocomio megarese, anche se da sottosegretario con delega all’Edilizia sanitaria ha ricordato che “da 18 anni figurano 11 miliardi di euro assegnati ad ospedali che, non solo nono sono stati spesi, ma che non sono neanche stati destinati dai beneficiari ad opere ospedaliere”.

A sollecitare l’erogazione dei circa 10 milioni di euro già da anni assegnati al nosocomio megarese ma mai arrivati e che servirebbero a completare il terzo piano del nuovo plesso dove dovrebbero trasferirsi la Cardiologia e il blocco operatorio, è stato nell’ aula mega del nosocomio il direttore generale dell’Asp di Siracusa, Salvatore Lucio Ficarra che ha sottolineato come “nessuno si è tirato indietro, tutti ha fatto il dovere, c’è stata grande sintonia con la politica locale e con il governo regionale sempre presente. L’ospedale è tenuto bene non abbiamo particolari problemi se non quello del numero dei medici ed infermieri”- ha aggiunto, gli ha fatto eco il direttore sanitario dell’Asp, Salvatore Madonia, che ha detto che “da un po’ di anni l’ospedale ha subito una rinascita e sarebbe importante spingere per questo finanziamento che diventa importantissimo per completare le opere strutturali”.

A fare gli onri di casa sono stati il direttore sanitario del Muscatello Antonio La Ferla e Lorenzo Spina, che guida il distretto di Augusta, il sindaco Giuseppe Di Mare che si è detto grato per la visita del sottosegretario Costa e l’attenzione al Muscatello, “una realtà che sta crescendo sia per l’Asp che per il grande lavoro dei medici ed infermieri e personale sanitario che in un momento così difficile, stanno gettando il cuore oltre l’ostacolo”. Presenti anche l’assessore alla Salute, Concetto Cannavà, il vice presidente del Consiglio comunale Biagio Tribulato e il consigliere comunale Peppe Montalto.