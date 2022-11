Augusta, ospedale Muscatello: ripristinato il reparto di Medicina al posto del Covid center

Già da qualche settimana è stato riconvertito nel suo originario reparto di Medicina il “Covid center” dell’ospedale Muscatello che era stato aperto, l’ultima volta in ordine di tempo, a gennaio di quest’anno per ospitare i casi meno gravi di pazienti che avevano contratto il virus e che necessitavano comunque di cure ospedaliere.

Il calo dei ricoveri ha consentito il ripristino della Medicina, ad oggi diretta da Salvatore Platania e la chiusura del reparto covid non solo ad Augusta, ma anche in qualche altro ospedale della provincia, fino a qualche giorno fa, c’erano circa in totale 1000-1070 positivi, con circa 25 ricoveri -l’indice di ricovero nazionale è del 3%- che non rendono necessaria la riapertura di altri reparti covid center rispetto ai due che, ad oggi, sono rimasti negli ospedali “Umberto I” di Siracusa e a Noto.

“Abbiamo deciso di utilizzare i reparti covid con un meccanismo a fisarmonica e man mano che aumentavano i casi aprivamo nuovi reparti nei vari ospedali, con il calo dei casi si è proceduto al contrario per la riconversione perchè abbiamo bisogno dei posti letto in Medicina per l’ingolfamento dei pronto soccorsi, – ha fatto sapere il direttore sanitario dell’Asp Salvo Madonia- ma siamo sempre sul chi va là perché se ci dovesse essere un eventuale impennata di casi si ritornerebbe a riaprire i covid center”. E in questa eventualità l’ospedale megarese dovrebbe essere comunque l’ultimo a riaprire.