Augusta, ospedale Muscatello: potenziato il servizio di Endoscopia per raddoppiare le prestazioni

Allo scopo di ridurre i tempi di attesa e offrire un servizio più celere ed adeguato agli utenti, la Direzione strategica dell’Asp di Siracusa ha proceduto, nell’ambito dell’ammodernamento tecnologico in atto, ad ampliare le colonne endoscopiche in utilizzo nei servizi di Endoscopia degli ospedali di Augusta ed Avola. Con deliberazione del 23 aprile scorso, l’azienda ha proceduto all’acquisto di due colonne endoscopiche ad integrazione di quelle esistenti, di imminente collaudo nelle rispettive Unità operative.

L’ampliamento della strumentazione e la possibilità di interscambiabilità delle nuove dotazioni con quelle già presenti interverranno sull’abbattimento delle liste di attesa – avendo in funzione due colonne endoscopiche per ogni ospedale – e sulla eliminazione di possibili periodi di inattività in caso di guasto di una delle due colonne a disposizione.

Assieme all’acquisto di nuove apparecchiature, la direzione strategica aziendale ha incrementato di 2 unità gli specialisti gastroenterologi anche con contratto libero professionale. La disponibilità di due distinte colonne endoscopiche consentirà a due medici specializzati di operare contemporaneamente e di raddoppiare nell’immediato il numero di prestazioni endoscopiche disponibili al Cup per le prenotazioni con un notevole abbattimento dei tempi di attesa.