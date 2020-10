Augusta, ospedale Muscatello non più a regime dopo il Covid center. La denuncia della Camera del lavoro-Cgil

“L’ospedale Muscatello, depotenziato a causa dell’istituzione di un Covid center, non è più tornato a pieno regime e come abbiamo più volte denunciato ha portato ad un inevitabile abbassamento dei livelli minimi di assistenza sanitaria aggravati anche dalle lunghe liste di attesa sia per gli interventi chirurgici che per le prestazioni ambulatoriali”.

La denuncia arriva da Lorena Crisci, segretario della locale Camera del lavoro – Cgil di Augusta, che sottolinea come l’emergenza Covid -19 “ha messo in evidenza le grandi carenze sanitarie del nostro territorio ma ciò nonostante questo non ha portato ad un miglioramento in termini di offerta dei servizi e dei diritti sia del cittadino che del personale sanitario”. E cosi al ritorno alla normalità non si sarebbe mai arrivati del tutto e oggi le liste d’attesa sempre più lunghe “superano i tempi massimi previsti dalla legge, oltre i 100 giorni, e non ci risulta che l’Asp di Siracusa abbia programmato un piano straordinario per ridurre i ritardi accumulati” – aggiunge.

E a farne le spese sono i cittadini che, per necessità, sono costretti a rivolgersi alle strutture private al di fuori del comune di Augusta facendo così aumentare la spesa per la mobilità passiva e penalizzando ulteriormente le classi sociali più deboli.

“In tutto ciò– afferma ancora– la politica locale è silente, nulla ha denunciato sul mancato avvio dei nuovi servizi, sulla diseguaglianza fra ospedali della stessa provincia, sull’aumento dei posti letto nella sanità privata a discapito di quella pubblica, sulle lunghe liste d’attesa ma soprattutto sulla riduzione della dotazione organica del nostro ospedale Muscatello che porterà ad un abbassamento dell’offerta sanitaria per i cittadini augustani. Noi crediamo che sia arrivato il momento di dire basta. Chiediamo che– conclude il segretario della Camera del lavoro-Cgil – si avvii un serio censimento di tutte le patologie per capire quali siano i bisogni emergenti del territorio di Augusta e delle zone limitrofe. Ora più che mai è necessaria un’inversione di rotta”.