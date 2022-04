Augusta, ospedale Muscatello: l’associazione “Il sorriso che vorrei ets” dona televisori per tutti i reparti

Tutti i reparti dell’ospedale Muscatello sono stati dotati di televisori grazie all’ associazione “Il sorriso che vorrei ets” che ha donato 14 tv 32’’ Hd già predisposti per la nuova tv digitale, compresi di staffe di supporto. Si aggiungono ai 12 televisori con le stesse caratteristiche donati già lo scorso anno dall’associazione a copertura di tutti i reparti del presidio cittadino, di cui uno destinato alla sala di attesa della hall dell’ospedale.

La consegna è avvenuta tra il direttore generale dell’Asp di Siracusa Salvatore Lucio Ficarra,i direttori medico di presidio Antonio La Ferla e amministrativo dell’ospedale Sebastiano Vitale, il presidente dell’ associazione Mauro Cacace e alcuni volontari.

“Siamo grati all’associazione e a quanti hanno collaborato al raggiungimento dell’obiettivo – ha detto il direttore generale Ficarra– per questo ulteriore grande gesto di sensibilità e di partecipazione nei confronti del sistema sanitario e dei cittadini, che allevia la permanenza dei degenti in ospedale”.

“Il progetto di donazione dei televisori – ha spiegato Cacace – è nato durante il periodo pandemico, dall’obiettivo di aiutare a mettere in relazione e comunicazione i vari pazienti all’interno delle singole stanze, creando tra di loro dialogo e confronto e potendo così alleviare la “pesantezza” della degenza. In due parole, unendo l’aspetto ludico a quello relazionale. Questa donazione arriva a completamento del progetto per la copertura di tutti i reparti dell’ ospedale.

La donazione è stata possibile grazie ad una raccolta fondi avviata dall’ associazione tramite il calendario solidale: “Cogliamo pertanto l’occasione per ringraziare tutti coloro che vi hanno aderito ed in particolare: l’equipaggio della nave Comandante Foscari, l’associazione Unitre di Augusta diretta dal presidente Salvatore Cannavà, l’associazione genitori e figli di Augusta diretta dal presidente Antonio Caruso, la compagnia teatrale Attori per caso diretta da Antonella Liggieri, la società cooperativa l’Albero onlus di Agusta di Massimiliano Salamone, la Merceria Ma&Ste’ di Miria Trovato, il Motorclub Punisher Lemc per il contributo fornito su scala nazionale (presidente nazionale Giuseppe Cirillo)”.