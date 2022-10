Augusta, ospedale Muscatello, il Movimento fiamma tricolore: potenziare personale medico e infermieristico

“Rafforzare il personale medico e infermieristico negli ospedali di Siracusa e provincia e riaprire i reparti dell’ospedale Muscatello di Augusta; i benefici effetti di tali scelte si tradurrebbero in un notevole miglioramento della sanità pubblica per tutta la provincia di Siracusa”.

Lo chiede il Movimento sociale fiamma tricolore che entra nel merito delle problematiche della sanità locale e provinciale partendo dall’ospedale di Augusta che “negli ultimi giorni – scrive in un comunicato Bendetto Giannotta, commissario provinciale – sta vivendo una situazione di criticità a causa di mancanza di personale per effettuare prenotazioni di visite specialistiche al Cup con notevoli disguidi dovuti alle numerose code di gente in attesa. Da tempo, ormai, il nosocomio cittadino è stato declassato a causa dei tagli continui apportati alla sanità pubblica. La politica nazionale e regionale ha portato una cittadina di 34.000 abitanti a non avere più una struttura ospedaliera degna di questo nome, nonostante i finanziamenti pubblici ricevuti per la costruzione della nuova ala utilizzata non come dovrebbe essere per la creazione di reparti utili alla popolazione”.

Per l’esponente politico la situazione degli ospedali a Siracusa e provincia è da tempo “penosa, a causa di mancanza di personale sia ospedaliero che infermieristico. Da troppo tempo, ormai, non vengono espletati concorsi per l’assunzione di personale infermieristico, la maggior parte dei dottori che una volta operavano nei nostri ospedali sono ormai andati in pensione e, loro malgrado, non si è avuto il ricambio generazionale che ci si aspettava a causa, tra l’altro, agli esami di ammissione nelle università che, molte volte – prosegue – precludono l’ingresso alle professioni di numerosi ragazzi e ragazze che avrebbero tutte le capacità professionali”.