Augusta, ospedale Muscatello, Fiamma tricolore: “riaprire Ostetricia, Ginecologia, Pediatria e sala parto”

Riqualificare l’ospedale “Muscatello” con la riapertura dei reparti già chiusi da anni come Ostetricia, Ginecologia e Pediatria e la sala parto. È l’auspicio del Movimento Fiamma tricolore che riaccende i riflettori su una vicenda che ha contrassegnato, in negativo, la sanità megarese con il trasferimento dei reparti all’ospedale di Lentini, portando al “declassamento dell’ospedale Muscatello. Tale drammatico risultato è stato consumato nel colpevole silenzio delle amministrazioni succedutesi negli anni, a partire da quelle comunali” – scrive in una nota Benedetto Giannotta, commissario del movimento che “ha sempre avversato tale improvvida scelta, che nei fatti ha depauperato notevoli risorse sanitarie umane e tecniche. Basti pensare che ad Augusta operavano i migliori ginecologi e pediatri della provincia e ad essi si rivolgevano gli abitanti delle città della provincia siracusana”.

Il movimento lancia un grido di allarme sottolineando che tra pochi anni “potremmo assistere alla scomparsa degli augustani di nascita. Le partorienti sono costrette già da tempo ad emigrare nei territori di Lentini, Siracusa e Catania, una situazione da “terzo mondo” inaccettabile dai megaresi, alla quale una “politica” degna di questo nome deve porre rimedio”, conclude Giannotta chiedendo con forza all’amministrazione e ai responsabili della sanità della Regione di attivarsi per ripristinare i reparti.