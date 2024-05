Augusta, ospedale Muscatello: carenza di medici ma anche umanità e professionalità del personale sanitario

Ancora carenza di medici all’ospedale Muscatello, dove il personale sanitario in servizio che dovrebbe essere in numero maggiore svolge il suo lavoro con passione, umanità e professionalità. A scriverlo in una lettera aperta è Mimmo Di Franco, presidente dell’associazione filantropica “Umberto I”, che da tempo solleva il problema della mancanza di personale sanitario al nosocomio cittadino, dove ricorda che, nonostante il direttore sanitario Salvo Madonia abbia a marzo, con apposita delibera, indetto un concorso per 70 posti di dirigenti medici in provincia di Siracusa, purtroppo “la pianta organica risulta ancora carente e necessita di altre unità”, mentre è doveroso pretendere una pianta organica adeguata per un ospedale che copre un bacino di circa 80.000 utenze, in una zona industriale, inquinata e a rischio incidenti, con la presenza di una base di Marina militare con comando di Sicilia e un carcere con circa 1000 persone tra detenuti e personale di Polizia penitenziaria.

Di Franco è stato ricoverato in ospedale, nel reparto di Chirurgia, e ha potuto constatare personalmente la carenza di medici: “In 4 giorni ho visto solo il primario Trovatello, pendolare da Siracusa, 2 volte a settimana, per gli interventi e coprire i turni, Lipari e Nicolosi, medici eccellenti ma in carne e ossa, non robot –prosegue -. Non si possono fare turni massacranti e, con la stanchezza addosso, essere sereni per visitare i pazienti. Da cittadino, che segue da anni le vicissitudini del Muscatello e, da paziente ricoverato, mi sembrano pochi 3 medici per coprire i turni, facendo anche gli interventi. La politica intervenga perché la sanità sia un servizio al cittadino, oltre che un diritto, e non debba essere un’azienda che deve portare utili. Alle luce delle carenze, vissute sulla mia persona, mi sento di spendere un elogio a tutto il personale sanitario per il lavoro svolto con passione, umanità e professionalità”– conclude.