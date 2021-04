Augusta, “Orto in condotta”, gli alunni del Principe di Napoli si prendono cura dell’ambiente

Si chiama “Orto in condotta”, il progetto Pon avviato al primo istituto comprensivo “Principe di Napoli” e destinato, in primis, agli alunni di 5 anni della scuola dell’infanzia del plesso Paradiso, ma anche a quelli più grandi della scuola primaria e la scuola secondaria. Prevede un percorso di conoscenza scientifica ed ambientale in cui i bambini saranno guidati per sviluppare e potenziare le abilità percettive, linguistiche, creative ed intellettive, con l’obiettivo di renderli partecipi di un’esperienza che li possa aiutare a comprendere, sin dalla tenera età, quanto il futuro dell’umanità sia indissolubilmente connesso al prendersi cura della terra.

In concreto si realizzerà un orto, con la piantumazione di piante specifiche e da giardino che daranno la possibilità ai bambini di sperimentare, in prima persona, tutti quei gesti ed operazioni necessari a farlo crescere, utilizzando la giusta quantità d’acqua, senza inutili sprechi.

Il progetto è iniziato alcuni giorni fa alla presenza della dirigente Agata Sortino, del sindaco Giuseppe Di Mare, dell’imprenditore Salvatore Giamblanco, che fornirà supporto all’iniziativa, delle docenti Alessandra Di Benedetto ed Anna Deluca, rispettivamente esperto e tutor del progetto e dell’insegnante della scuola secondaria Jolanda Coralli.

“Si intende favorire, quindi, ogni connessione tra l’esperienza diretta con la realtà naturale e le modalità di elaborazione, – ha sapere la scuola- tenendo conto del fatto che il bambino costruisce il proprio sapere sia attraverso l’interazione con l’ambiente, sia facendo proprie le infinite interdipendenze tra i vari sistemi che all’ambiente danno vita. Tutte queste interconnessioni costituiscono un gigantesco mosaico che, alla fine, da forma alla casa di tutti: la Terra. La metodologia utilizzata privilegerà la connotazione ludica, in tutte le sue dimensioni, con funzione cognitiva, creativa ed espressiva, attraverso la scambievolezza, la socializzazione e la collaborazione. Alla scuola secondaria, l’esperienza assumerà una connotazione maggiormente ancorata a parametri scientifici, ed informata ad una più accresciuta sensibilità civica. L’uomo non può permettersi di fallire: non ha a disposizione un pianeta B”.

“Credo fermamente nella proficuità di tale idea, conscia del fatto che – ha dichiarato la dirigente- è proprio sui più piccoli che si deve puntare se si vuole, davvero, dare un nuovo volto al progresso di un’umanità che custodisca, al contempo, le preziose risorse che la natura ci offre”.