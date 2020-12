Augusta, Orientamento scolastico: al via gli Open day virtuali all’istituto superiore Arangio Ruiz

Si terranno in modalità digitale gli open day dell’Istituto superiore Gaetano Arangio Ruiz rivolti agli studenti delle terze della secondaria di primo grado e alle loro famiglie. Il dirigente scolastico, Maria Concetta Castorina evidenzia come sia importante, nonostante il momento difficile che stiamo vivendo, offrire ai ragazzi un’opportunità di conoscere il piano formativo della scuola, nelle sue quattro articolazioni: l‘istituto tecnico settore Tecnologico, settore Economico, il Liceo scientifico delle Scienze applicate e il Liceo quadriennale delle Scienze applicate.

“Siamo dispiaciuti di non poter accogliere di persona le famiglie e gli studenti delle scuole secondarie del territorio nel nostro istituto, come da tradizione, ma al momento dobbiamo privilegiare la sicurezza di tutti e fare la nostra parte per frenare la diffusione del contagio“. – ha detto la dirigente scolastica

Il primo open day on line si terrà sabato 12 dicembre dalle 18 sulla piattaforma Zoom. Previsti poi altri tre open day in remoto: sabato 19 dicembre alle 18, domenica 10 gennaio alle 10 e venerdì 22 gennaio alle 18. Negli incontri virtuali si potrà assistere alla presentazione dell’offerta formativa della scuola, dei piani di studio dei vari indirizzi, nonché ricevere informazioni generali sul funzionamento e l’organizzazione dell‘ istituto.

Previste, inoltre, delle attività di orientamento on line rivolte soprattutto agli studenti delle terze medie. Sarà possibile, infatti, connettersi con “Parla con noi“, uno spazio dedicato nella piattaforma Zoom ai ragazzi per interagire direttamente con i veri protagonisti del Ruiz, gli studenti, che forniranno ai loro colleghi più piccoli tutte le informazioni sugli indirizzi di studio. Il primo appuntamento è fissato per mercoledì 16 dicembre alle 15, un secondo per il 12 gennaio sempre allo stesso orario.

A gennaio, il 15, ci sarà poi “Labonline“, in cui gli alunni delle terze delle scuole secondarie di primo grado del territorio potranno visitare ed assistere on line ad esercitazioni pratiche nei laboratori attrezzati di Fisica, Chimica, Biologia, Informatica, Lingue, Economia aziendale, Meccanica, Elettronica ed Elettrotecnica e Robotica, laboratori che costiuscono i veri fiori all’occhiello del Ruiz.

Per partecipare– chiarisce Stefania Anfuso, docente referente dell’Orientamento – occorre iscriversi agli open day e alle attività tramite dei moduli google, appositamente creati e i cui link si possono trovare all’interno del riquadro Orientamento in entrata in evidenza sul sito www.2superioreaugusta.edu.it

Tra le novità introdotte quest’anno al Ruiz c’è il Liceo Scientifico Scienze Applicate con curvatura biomedica, una sperimentazione triennale indirizzata agli studenti delle terze, con lezioni e attività sul campo, in presenza e/o a distanza, tenute dai docenti di Scienze e da medici individuati dagli Ordini provinciali dei medici Chirurghi e degli Odontoiatri; e il Percorso di apprendistato duale Enel, il cui programma consentirà agli studenti di inserirsi in un vero contesto aziendale durante il quarto e quinto anno del corso di studi, alternando la frequenza delle lezioni in classe, alla presenza in azienda per la formazione tecnico-professionale. Inoltre gli studenti della 4A Enel saranno assunti al primo livello di inquadramento del contratto collettivo dei dipendenti del settore elettrico e sarà loro corrisposto un trattamento economico mensile in proporzione alle ore svolte in azienda. In pratica questi fortunati studenti avranno alla fine del diploma anche un lavoro che li aspetta!