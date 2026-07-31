Augusta, Orfanotrofio Parisi Zuppello Santangelo: ecco i rappresentanti del Comune nel Cda

Attualità · Costa e Pitruzzello

Con la determinazione sindacale 27 del 28 luglio il Comune di Augusta ha designato Rosario Costa e Domenico Pitruzzello quali rappresentanti del Comune di Augusta nel Consiglio di amministrazione dell’Opera Pia “Orfanotrofio Parisi Zuppello Santangelo”. La designazione dei due rappresentanti non comporta alcun onere per il bilancio del Comune. L’Opera Pia è un’istituzione profondamente legata alla storia di Augusta: nacque nel 1925 grazie al lascito dei coniugi Carmelo Parisi Zuppello e Marietta Santangelo, con lo scopo originario di accogliere, assistere ed educare ragazze orfane e prive di mezzi.

Nel tempo la sua missione si è evoluta, mantenendo una rilevante funzione sociale e assistenziale rivolta alle persone più fragili della nostra comunità. La ricostituzione del Consiglio di amministrazione assume un significato ancora più importante perché l’ente è privo di un organo collegiale pienamente operativo da quasi sei anni. L’ultimo Cda era scaduto nel settembre 2020 ed era stato formalmente dichiarato decaduto nel gennaio 2021. I successivi tentativi di ricostituzione non sono giunti a compimento e l’Ipab è rimasta affidata a una gestione commissariale.

“Con queste due designazioni, il Comune compie tempestivamente la parte di propria competenza nel percorso avviato dalla Regione Siciliana per restituire all’istituzione il suo organo ordinario di amministrazione – sottolinea il sindaco di Augusta, Giuseppe Di Mare -. A entrambi rivolgo i miei auguri di buon lavoro, con la certezza che sapranno svolgere il proprio compito con responsabilità, sensibilità e attenzione verso le finalità sociali, assistenziali ed educative dell’Opera Pia. Adesso auspichiamo che anche gli altri soggetti chiamati dallo Statuto a indicare i propri rappresentanti procedano rapidamente. L’obiettivo dell’Amministrazione comunale è arrivare finalmente alla costituzione di un Cda completo e pienamente operativo, capace di dialogare con le istituzioni, valorizzare il patrimonio dell’ente e rilanciare il ruolo dell’Orfanotrofio Parisi Zuppelli Santangelo nell’ambito delle politiche sociali cittadine”.

Il provvedimento è stato trasmesso all’Assessorato regionale della Famiglia e all’Opera Pia per tutti gli adempimenti necessari.