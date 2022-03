Augusta, “Orfanotrofio Parisi Zuppelli Santangelo” commissariato, Cafeo (Lega): “danno per le casse pubbliche”

La Regione revochi il commissario ad acta nominato per l’Ipab “Orfanotrofio Parisi Zuppelli Santangelo” ed insedi il consiglio di amministrazione, visto che esistono già le designazioni dei 4 componenti da parte di Comune e Curia, a cui si deve aggiungere un quinto nome della Regione. A sollevare la questione è il deputato regionale della Lega, Giovanni Cafeo, che presenterà una interrogazione parlamentare sul caso dell’istituto pubblico di assistenza e beneficenza sotto gestione commissariale per volontà dell’assessore regionale alla Famiglia ed alle Politiche sociali, Antonio Scavone, ipotizzando anche un danno per le casse dello stato.

“È insopportabile l’arroganza della politica nella gestione di alcune vicende, tra cui quella dell’Ipab di Augusta. Da un anno, il sindaco di Augusta, Giuseppe Di Mare, e l’Arcidiocesi di Siracusa – spiega- hanno fornito una loro rosa di nomi per la composizione del Consiglio di amministrazione dell’istituto. Carica che svolgerebbero senza percepire alcun compenso ma l’assessore regionale alla Famiglia ed alle Politiche sociali, piuttosto che completare il Cda, nominando un proprio componente, ha preferito affidare la gestione dell’ente ad un commissario, a cui vanno riconosciuti i gettoni di presenza. Dunque, la scelta della Regione, oltre ad essere sbagliata, è pregiudizievole per le casse pubbliche”.

Per il parlamentare regionale della Lega sostiene la scelta dell’assessorato regionale alle Politiche sociali sarebbe irrispettosa per la chiesa siracusana ed il sindaco di Augusta. “Se da un lato ci sono delle scelte legate – prosegue Cafeo – a motivazioni di carattere elettorale, che posso anche comprendere, dall’altro trovo irrispettoso il comportamento dell’assessore regionale Antonio Scavone, a cui sono legato da un sentimento di amicizia e dalla condivisione ad uno stesso progetto politico, nei confronti dell’Arcidiocesi di Siracusa e del sindaco di Augusta, Giuseppe Di Mare. Senza nulla da dire sulle competenze del commissario, sono convinto che l’assessore Scavone non si sia reso conto dello scivolone in cui è incappato, per cui ho deciso di presentare un’interrogazione parlamentare”.

L’Ipab nacque dopo un ingente lascito patrimoniale, di cui oggi non si ha reale contezza, del cavaliere Carmelo Parisi Zuppelli e della moglie Marietta Santangelo che, nel 1925, destinarono tutti i loro beni per creare un orfanotrofio destinato al ricovero, mantenimento, assistenza, educazione fisica e morale, istruzione e insegnamento religioso di ragazze povere, che avevano perso entrambi i genitori. Da tempo, tuttavia, l’Opera pia non porta avanti attività di solidarietà cosi come era nella volontà testamentaria dei due coniugi, ma per la mensa per i poveri del “Buon samaritano” ha concesso alcuni locali dell’immobile attiguo alla chiesa delle Grazie che, un tempo, ospitava le suore di Sant’Anna che, oltre ad una scuola parificata, assistevano ragazze in difficoltà e orfane.

Nei mesi scorsi, dopo un avviso pubblico, il Comune ha designato i suoi due rappresentati: Guido Orazio e Giuseppe Cassisi.