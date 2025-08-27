Augusta, ordinanza contro l’abbandono di barche: via i natanti senza titolo dalle aree demaniali

Stretta del Comune di Augusta contro l’abbandono di barche e carrelli porta-natanti lungo le aree demaniali marittime. Con l’ordinanza sindacale n. 68 del 12 agosto 2025, viene disposto che tutti i mezzi lasciati senza custodia o privi di titolo autorizzativo saranno rimossi d’ufficio entro 48 ore.

Il provvedimento si fonda sull’articolo 192 del decreto legislativo 152/2006 (Codice dell’Ambiente), sugli articoli 50 e 54 del TUEL e sulle norme del Codice della Navigazione.

La rimozione sarà effettuata dal Comune a spese degli aventi diritto, che dovranno farsi carico dei costi sostenuti per l’operazione. I natanti e i carrelli rimossi verranno custoditi in un deposito comunale o, se necessario, in una struttura autorizzata, restando a disposizione dei legittimi proprietari nei termini previsti dalla legge.

Con questa misura, l’amministrazione comunale intende restituire ordine e decoro alle aree marittime, troppo spesso occupate da mezzi lasciati senza autorizzazione.

Si stanno intanto completando le procedure di verifica da parte del Mase (Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica) per l’approvazione del monitoraggio ambientale della rada augustana: entro fine mese un incontro tra Ministero, progettisti e AdSP per la presentazione sintetica da parte dell’Authority con la proposta delle modalità da seguire per la rimozione delle dieci imbarcazioni che insistono in quei fondali.

“La rimozione dei relitti non rappresenta solo un passo importante nella riqualificazione dei porti – le parole del presidente dell’autorità portuale Francesco Di Sarcina – ma significa salvaguardare la componente dell’ambiente e gli ecosistemi marini oltreché la sicurezza della navigazione”.