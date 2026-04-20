Augusta, ordinanza antincendi: obbligo di pulizia dei terreni entro il 14 maggio

Il Comune di Augusta ha emanato l’ordinanza sindacale n. 18 del 14 aprile 2026 per la prevenzione degli incendi e la pulizia di fondi e aree incolte, in vista della stagione antincendio boschivo che andrà dal 15 maggio al 31 ottobre.

Il provvedimento introduce una serie di divieti rigorosi nelle aree a rischio, come boschi, terreni agricoli e zone cespugliate, ma anche lungo strade comunali, provinciali, statali e tratti autostradali ricadenti nel territorio. In particolare, sarà vietato utilizzare apparecchi a fiamma libera o elettrici in grado di produrre scintille, fumare o compiere qualsiasi azione che possa generare un innesco, oltre all’accensione di fuochi di ogni genere.

Parallelamente, l’ordinanza impone obblighi precisi ai proprietari e ai conduttori di terreni. Questi dovranno provvedere, a propria cura e spese, alla pulizia delle aree invase da vegetazione, al taglio di siepi e rami sporgenti sulle strade e alla rimozione di rifiuti o materiali potenzialmente infiammabili.

Il termine fissato per completare gli interventi è il 14 maggio 2026, data oltre la quale scatteranno i controlli e le eventuali sanzioni. L’amministrazione comunale avverte che, in caso di inadempienza, sono previste multe anche di importo elevato.

L’obiettivo del provvedimento è quello di ridurre il rischio di incendi durante i mesi più caldi, tutelando il territorio e la sicurezza pubblica attraverso la collaborazione dei cittadini.