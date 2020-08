Augusta, “Operazione Nettuno”: pulizia straordinaria al Lungomare Rossini a cura di Nuova Acropoli

E’ approdata anche ad Augusta l’ “operazione Nettuno”, l’attività di pulizia straordinaria del territorio che ha coinvolto i soci megaresi di Nuova Acropoli. Questa mattina, dalle 8 alle 13, i volontari della sezione di Augusta dell’associazione hanno ripulito il lungomare Rossini dai rifiuti accumulati anche tra gli scogli, riempendo oltre 10 sacchi di immondizia con plastiche, bottiglie, copertoni e molto altri rifiuti che da tempo deturpavano il paesaggio marino, meta preferita anche solo per una passeggiata o un corsa per gli amanti di jogging.

“Essere utili dove necessita è il motto che da sempre accompagna le operazioni di volontariato delle quali Nuova Acropoli, presente in Sicilia in 5 località tra cui la nostra Augusta, si occupa. – hanno fatto sapere- L’attività rientra all’interno dell’operazione Nettuno, un’iniziativa proposta da Nuova acropoli che da oltre trent’anni si propone di unire l’amore verso il mare e la volontà di ridare vita al territorio che ci circonda. Quest’anno, giunta alla sua “speciale” trentatreesima edizione cambia completamente veste per rispettare le nuove normative anti-covid.”