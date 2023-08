Augusta, operazione “Mare sicuro”: 18 sanzioni per un totale di 3.600 euro

Diciotto sanzioni amministrative, per un ammontare complessivo di circa 3.600 euro, sono state elevate finora dalla Capitaneria di porto nell’ambito dell’operazione “Mare sicuro”, che quest’estate ha sottoposto a controllo fino ad oggi circa 70 unità da diporto.

Delle sanzioni 2 sono state elevate ieri: una ad un’unità da diporto che, nella zona degli “Archi vuoti” non solo si trovava eccessivamente vicino alla costa, ma riprendeva la navigazione a velocità eccessiva, vicino ai bagnanti, e l’altra ad un natante che, ai “Tre puttusi”, a Brucoli, si trovava troppo vicina alla battigia.

I controlli di polizia marittima, lungo tutto il compartimento marittimo di giurisdizione, che si estende dalla penisola Magnisi alla foce del fiume Simeto sono stati potenziati nel periodo di massima affluenza sulle coste, dalla Guardia costiera nell’ambito dell’operazione Mare sicuro, che ogni anno viene svolta dai Comandi territoriali della Guardia costiera sotto il coordinamento del comando generale, al fine di prevenire gli incidenti in mare e di garantire la sicurezza marittima, secondo le prescrizioni dell’ordinanza di sicurezza balneare, del Codice della navigazione e della normativa di settore, contrastando condotte illecite e pericolose.

In queste settimane le unità della Guardia costiera hanno proceduto con una capillare attività di polizia di prevenzione, facendo più volte sgomberare vari tratti del litorale dalla presenza di decine e decine di unità da diporto ormeggiate sotto costa, e provvedendo a sanzionare le condotte connotate da particolare pericolosità, come nel caso, ad esempio, di imbarcazioni ormeggiate a brevissima distanza dalla costa o comunque in prossimità di zone frequentate da bagnanti.