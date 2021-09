Augusta, operazione “Ludos”. Undici gli arresti: ecco i nomi

Fin dalle primissime ore dell’alba, personale della Polizia di Stato ha dato esecuzione all’Ordinanza di Custodia Cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Siracusa, nei confronti di 11 soggetti, tutti di Augusta, ritenuti responsabili, di associazione per delinquere finalizzata all’esercizio abusivo dell’attività di gioco e scommesse on-line attraverso siti illegali, esercizio abusivo dell’attività di credito ed usura.

Ecco i nomi: COSTELLI Giovanni, nato ad Augusta in data 31.12.1983 (in carcere). PELUSO Filippo, nato ad Augusta in data 20.05.1986. LA FERLA Domenico, nato ad Augusta in data 15.9.1995. NERI Giuseppe nato ad Augusta in data 18.06.1990. GERMANA’ Giuseppe, nato ad Augusta in data 15.07.1988; (in carcere). GIARDINA Sebastiano, nato ad Augusta in data 23.02.1998. BONO Francesco detto “Ciccio”, nato a Mazara del Vallo (TP) in data 11.01.1966 (in carcere). BONO Fabrizio, nato a Mazara del Vallo (TP) in data 25.03.1976; ZANGHI’ Gabriele, nato ad Augusta in data 18.02.1986. EPAMINONDA Domenico, nato ad Augusta in data 09.06.1956 (in carcere). FLORIO Antonino, nato ad Augusta in data 20.10.1974.

Il quadro probatorio ricostruito è emerso all’esito di due anni di attività investigativa che ha avuto origine nel dicembre 2019, allorquando personale del Commissariato di Augusta fu informato da una coppia di anziani coniugi che loro figlio aveva contratto importanti debiti gioco che i poveri genitori dovevano finanziare al fine di sottrarre il figlio dagli aguzzini.