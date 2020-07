Augusta, operazione “Black trash”: torna in libertà il funzionario del Libero consorzio Morello

È tornato in libertà nel primo pomeriggio di oggi Domenico Morello, il funzionario del Libero consorzio di Siracusa che dallo scorso 25 giugno era rinchiuso nel carcere di Gela dopo essere stato arrestato, assieme agli imprenditori della Ecomac Salvo Montagno Grillo, Gianfranco Consiglio e Angelo Aloschi, nell’ambito dell’operazione “Black trash” condotta dalla Guardia di Finanza e coordinata dalla Procura di Siracusa

Il Tribunale del Riesame ha disposto la scarcerazione con la misura interdittiva della sospensione, per sei mesi, dal servizio per il responsabile del settore Ambiente della ex Provincia accusato di aver rilasciato l’autorizzazione per il nuovo impianto di recupero e riciclo di rifiuti non pericolosi di contrada San Cusumano, nella zona industriale, in cambio dell’assunzione di due persone da lui segnalate, che poi di fatto non si è mai concretizzata. E che, secondo la Procura, sarebbe legata anche alle elezioni amministrative di ottobre ad Augusta.

Morello, difeso dagli avvocati Beniamino D’Augusta e Antonello Forestiere, ha sempre respinto le accuse di corruzione mosse dalla procura, sostenendo anche di non essere candidato a sindaco.

Nei giorni scorsi il Tribunale aveva rimesso in libertà anche i tre imprenditori arrestati nella stessa operazione, difesi dagli avvocati Aldo Ganci, Francesco Favi e Stefano Rametta, che devono rispondere di illecita intermediazione e sfruttamento del lavoro e truffa aggravata per “reiterate violazioni alle disposizioni di legge in materia di retribuzione dei lavoratori e a tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro”.