Augusta, operazione “Alto Impatto”: un arresto per spaccio e numerose denunce

Nell’intera giornata di ieri, così come stabilito dal Prefetto Chiara Armenia in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica e pianificato dal Questore Roberto Pellicone, personale appartenente a Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza, con il supporto di personale del N.I.L. Siracusa, N.A.S. di Ragusa, del Nucleo cinofili di Nicolosi, della Capitaneria di Porto e della Polizia Municipale hanno effettuato un servizio straordinario interforze di controllo del territorio ad “Alto Impatto’’.

Nel corso del servizio, che ha avuto il precipuo scopo di innalzare il livello di sicurezza percepito dai residenti, si è proceduto alla predisposizione di numerosi posti di controllo nelle zone strategiche del centro e della periferia del Comune di Augusta e si è data grande attenzione alla prevenzione ed al contrasto ai reati predatori, specie i furti in abitazione, effettuando numerose perquisizioni a seguito delle quali un uomo di 35 anni, già noto alle forze di Polizia, è stato denunciato perché trovato in possesso del ‘kit effrazione’ composto da numerose chiavi alterate e grimaldelli e di una datata uniforme della Marina Militare della quale non giustificava la disponibilità. Nel complesso, sono state identificate 361 persone e controllati 145 veicoli.

Nove sono state le sanzioni amministrative elevate per violazioni del codice della strada e 15 le persone sottoposte a misure limitative della libertà personale controllate.

Nello specifico, nell’ambito dei controlli antidroga, è stato arrestato un uomo di 60 trovato in possesso di 50 grammi di hashish e due persone sono state segnalate alla competente Autorità Amministrativa perché trovate in possesso di modica quantità di sostanza stupefacente per uso personale.

Inoltre, con il supporto di personale tecnico della rete di distribuzione dell’energia elettrica, sono stati svolti specifici controlli per verificare gli allacci alla rete e 3 persone sono state denunciate per il reato di furto di energia elettrica.

Anche gli esercizi commerciali sono stati sottoposti a controllo e 2 soggetti sono stati sanzionati per esercizio del commercio su aree pubbliche e sanzionati per un totale di 3000 euro con il sequestro di prodotti posti in vendita per un totale di 500 euro.

3 esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono stati controllati e a 2 gestori sono state elevate sanzioni complessive pari a 5000 euro per irregolarità.

Inoltre, un esercizio di ristorazione è stato sanzionato per oltre 45.000 euro per gravi irregolarità nell’impianto di videosorveglianza e l’omessa formazione di sicurezza nei luoghi di lavoro per i dipendenti con contestuale richiesta di sospensione dell’attività.

I servizi di prevenzione e controllo straordinario interforze ad ‘alto impatto’ verranno ripetuti nel capoluogo ed in tutta la provincia di Siracusa e rientrano nella strategia di contrasto della Squadra Stato ad ogni forma di degrado e criminalità..!