Augusta, operato oggi Emanuele Piemonte. In una settimana raccolti più di 21 mila euro per l’intervento

È stato operato questa mattina, all’International neuroscience institute di Hannover, in Germania, Emanuele Nicola Piemonte, l’augustano di 41 anni che si è dovuto sottoporre con urgenza ad un delicato intervento chirurgico per rimuovere un tumore al cervelletto. Secondo quanto fanno sapere i familiari su Facebook l’intervento è andato bene e nel primo pomeriggio il quarantunenne era già sveglio.

Per aiutare l’uomo a raccogliere la somma necessaria all’intervento la scorsa settimana è partita una straordinaria campagna di solidarietà e c’è stata una grandissima mobilitazione da parte degli augustani e non solo. Con la raccolta fondi avviata sulla piattaforma online Goudfandme il 23 aprile, in poco più di una settimana è stato raccolto poco più di 21 mila e 250 euro, facendo registrare 621 donazioni.

Prima di partire per la Germania, sabato scorso, l’uomo e la sua compagna Ambra si sono anche uniti in matrimonio civilmente alla presenza del sindaco Giuseppe Di Mare.