Augusta, “Open day” all’istituto superiore Ruiz per presentare l’offerta formativa ad alunni e famiglie

Tutto pronto all’ istituto d’istruzione superiore “Gaetano Arangio Ruiz” per il primo open day rivolto agli studenti delle terze classi della scuola secondaria di primo grado e alle loro famiglie. L’istituto, infatti, aprirà le sue porte domani sabato 14 dicembre, dalle 9.30 alle 13.30 in aula magna dove la dirigente, Maria Concetta Castorina, la referente per le attività di orientamento Tania Rizzotti, i docenti e gli studenti illustreranno l’ampia e articolata offerta formativa le attività curricolari ed extra curricolari. A seguire visita dei laboratori, sia liceali che tecnici, fiore all’occhiello dell‘istituto, caratterizzato da una visione innovativa della formazione in grado di coniugare il sapere con il saper fare, per preparare i suoi studenti ad affrontare il proseguimento degli studi universitari o l’accesso al mondo del lavoro.

Quest’anno la già poliedrica offerta formativa del Ruiz si arricchisce di un nuovo tassello, il quadriennale dell’istituto tecnico economico indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing con curvatura turistica, che il ministero ha autorizzato per la sua forte valenza progettuale. Quattro le articolazioni presenti nell’istituto Ruiz, polo dell’istruzione liceale e tecnica: l’istituto tecnico settore Economico, con gli indirizzi Amministrazione, Finanza e Marketing e Turismo; l’istituto tecnico settore Tecnologico, che presenta tre indirizzi quinquennali: Informatica e Telecomunicazioni, Meccanica, Meccatronica ed Energia, Elettronica ed Elettrotecnica più il quadriennale Elettronica ed Elettrotecnica; il liceo scientifico delle Scienze applicate e il liceo scientifico delle Scienze applicate quadriennale.

Inoltre sono attivi il percorso di “Biologia con curvatura biomedica”, i potenziamenti linguistici, matematici, scientifici, che negli anni hanno permesso al Ruiz di raggiungere alti standard qualitativi. Infatti su Eduscopio, la classifica annuale della Fondazione Agnelli sulla qualità delle scuole superiori il Ruiz ha ben tre primi posti tra le scuole nel raggio di 30 km nella provincia di Siracusa: il liceo scientifico delle Scienze applicate si conferma al primo posto in relazione al livello di preparazione dei diplomati all’università; l’ istituto tecnico settore Economico si classifica al primo posto sia per il successo dei diplomati nei percorsi universitari che nel mondo del lavoro per quanto riguarda la coerenza tra studi fatti e lavoro trovato.

La scuola, inoltre, è un’eccellenza siciliana nel campo dell’internazionalizzazione, in quanto scuola “role model” di Indire per i progetti Erasmus, nonché scuola più “interculturale” d’Italia nel 2024 per l’associazione Intercultura; per non parlare della Robotica educativa e dell’Intelligenza artificiale con laboratori attrezzati e personale altamente qualificati, dell’attenzione ai progetti e ai campionati scientifici, che vedono primeggiare gli studenti in campo nazionale; e delle tante iniziative teatrali e culturali incentrati sulla valorizzazione del patrimonio, sull’economia, sulle attività sportive, con la presenza di un’ampia palestra sia indoor che outdoor.

Il Ruiz è una scuola sempre in prima linea nelle innovazioni didattiche e metodologiche, che offre agli studenti l’opportunità di valorizzare e sviluppare le proprie attitudini e potenzialità, motivandoli allo studio e suscitando curiosità e interesse per la cultura, declinata in tutti i suoi ambiti.