Augusta, Open day al Ruiz: domani prima opportunità per conoscere l’istituto superiore

Porte aperte all’istituto superiore “Gaetano Arangio Ruiz”. Sono tanti gli appuntamenti organizzati dall‘istituto guidato dalla dirigente scolastica, Maria Concetta Castorina, per conoscere la realtà di una scuola dove la tradizione si rafforza con l’innovazione.

Domenica 18 dicembre, dalle 9 alle 13, il primo open day rivolto agli studenti delle terze classi della scuola secondaria di primo grado e alle loro famiglie. La dirigente, la referente per le attività di orientamento Tania Rizzotti, i docenti e gli alunni illustreranno le attività curricolari ed extra curricolari e faranno visitare le aule e i laboratori dell‘istituto.

Il Ruiz è un polo scolastico che può soddisfare più esigenze culturali: la formazione liceale, che apre al mondo universitario, quella tecnica che apre anche al mondo del lavoro, in particolare alle realtà professionali e industriali del territorio. Quattro infatti le articolazioni presenti: l’ istituto tecnico settore Economico, con i due indirizzi di Amministrazione, Finanza e Marketing e Turismo; l’istituto tecnico settore Tecnologico, che presenta tre diversi indirizzi Informatica e Telecomunicazioni, Meccanica, Meccatronica ed Energia, Elettronica ed Elettrotecnica; il liceo Scientifico delle Scienze applicate e il liceo Scientifico delle Scienze applicate quadriennale.

L’offerta formativa è, inoltre, arricchita dal percorso di “Biologia con curvatura biomedica”, dai potenziamenti linguistici, matematici, scientifici, che negli anni hanno permesso al Ruiz di raggiungere alti standard qualitativi. In parallelo con l’attività didattica ordinaria, in occasione dell’Open day, saranno presentate alle famiglie una serie di iniziative collaterali d’eccellenza che caratterizzano la vita quotidiana della comunità scolastica. Numerose sono, infatti, le attività che accompagnano la crescita dei ragazzi: progetti Erasmus, scambi culturali e lettorato sul piano delle lingue straniere, spazi destinati alla scienza e alla tecnologia, con esperimenti e utilizzo di strumentazione di alto valore, presentazione dei progetti teatrali e musicali, condivisione di momenti di iniziative culturali attuate sul piano della valorizzazione del patrimonio, della legalità, dell’economia, delle nuove metodologie didattiche.

Per non parlare della Robotica: al Ruiz, regional partner dell’università di Trento, si svolgeranno a febbraio le qualificazioni regionali per Sicilia, Sardegna e Calabria della First lego league, gara mondiale di robotica e scienze. Tra le novità, inoltre, sarà possibile conoscere Pepper, il nuovo robot umanoide altro un metro e venticinque centimetri in grado di capire e reagire alle emozioni umane, che si aggiunge alla ampia dotazione tecnologica della scuola.

Insomma il Ruiz è un mondo tutto da scoprire anche attraverso gli altri appuntamenti laboratoriali pomeridiani previsti , i RUIZLAB, il 13, il 20 e il 27 gennaio.