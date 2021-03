Augusta, oltre 10 classi in quarantena: chiudono le scuole e divieto di assembramento su strade e piazze

Saranno chiuse a partire da venerdì e per 14 giorni le scuole di Augusta di ogni ordine e grado. Lo ha annunciato oggi pomeriggio il sindaco Peppe Di Mare che, assieme all’assessore alla Sanità Cosimo Cappiello, è apparso in una diretta Facebook per confermare quanto già era nell’aria da alcuni giorni, considerato il “boom” delle classi in quarantena che nel frattempo sono diventate più di 10, mentre il dato dei positivi sale ancora a 123 contagiati, con oltre 200 persone in isolamento fiduciario.

“Lo aveva annunciato sabato e vi avevo pregato di riuscire ad avere un po’ di buon senso e dei comportamenti responsabili – ha tuonato il primo cittadino – purtroppo ci siamo accorti che la situazione sanitaria non migliora e anzi, da qualche punto di vista, peggiora. Il fine settimana non mi è piaciuto per niente, non riesco a sopportare le foto sui social, è inconcepibile vedere quello che ho visto, gruppi di persone abbracciate senza mascherine, feste nelle campagne, nelle abitazioni, non è accettabile. Le “arrostite” come se tutto fosse normale. Non lo tollero, non lo capisco se viene fatto apposta o perché ci si sente impuniti nei confronti del virus. Diversi hanno superato il limite del buon senso e del rispetto nei confronti di tutti, anche di chi sta subendo una crisi economica e lavorativa”

In mattinata l’Asp di Siracusa, con cui l’amministrazione si confronta costantemente, ha chiesto formalmente la chiusura di tutte le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado “perché c’è una situazione che sta diventando preoccupante anche in virtù della possibilità del diffondersi delle varianti”, si sta dunque predisponendo l’apposita ordinanza, che prevede anche la chiusura della fontana di piazza Castello, dei parchi giochi e di tutte quelle aree dove sono possibili gli assembramenti.

“Sappiamo che ci potrà essere qualche disagio per le famiglie con i genitori lavoratori ma – ha proseguito Di Mare – è una misura necessaria. Lo abbiamo concordato con la direzione sanitaria, stamattina ho partecipato a una riunione del comitato provinciale dell’ordine e la sicurezza e ci viene chiesto anche il divieto di assembramento nelle piazze e vie che garantiremo in tutti i modi. Potrebbe essere la prima ordinanza e faccio appello al buon senso di tutti. Abbiamo in programma un incontro con le forze dell’ordine a cui sarà chiesto uno sforzo maggiore. In questi 14 giorni è necessario il rispetto delle regole altrimenti il risultato diventa non ottimale”.

L’assessore Cappiello ha sottolineato come “purtroppo si è abbassata notevolmente l’età media dei contagiati e dei ragazzi che si sentono immortali e coinvolti dalla varianti in fase di studio. È per questo che siamo costretti a intervenire per chiudere le scuole. Il nostro è un invito alla sensibilizzazione, siamo in una fase decisiva, un aumento dei casi adesso può compromettere la fine dell’epidemia e la vaccinazione. Il nostro è un invito soprattutto ai ragazzi: siamo all’ultimo miglio nella lotta contro questo virus e comprendiamo benissimo i disagi che possono scaturire. Alle famiglie chiediamo pazienza, maggiore responsabilità e condivisione di un’iniziativa che è tesa solo a sconfiggere e ridurre questa epidemia”.