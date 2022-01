Augusta, Olimpiadi italiane di Statistica 2022: vince studente del Megara

Un alunno del liceo Megara ha vinto la fase individuale delle Olimpiadi italiane di statistica 2022 per la prova delle classi III e IV. Si tratta di Carlo Lodin, che frequenta la IV B dello Scientifico, il liceo “Megara” inoltre si è classificato al primo posto nella graduatoria delle prime trenta scuole italiane qualificatesi per la partecipazione alla gara a squadre (programmata dal 31 gennaio fino al 22 febbraio), al termine della quale le prime due classificate per ciascuna categoria accederanno alla competizione europea.

Soddisfatti dell’esito delle competizioni il dirigente scolastico Renato Santoro, il Dipartimento di matematica e fisica, coordinato dalla referente Stefania Caramagno e l’intera comunità scolastica. L’elenco con i nominativi degli studenti vincitori nella prima fase delle Olimpiadi di statistica sarà inserito dal ministero dell’Istruzione nell’albo nazionale delle eccellenze, con tutti i benefici connessi a tale prestigiosa onorificenza.

Il crescente interesse per il ragionamento statistico, l’analisi dei dati e la probabilità hanno sollecitato la partecipazione di un largo numero di studenti ad una competizione che favorisce l’attitudine logico- matematica e le capacità di problem solving, senza trascurare le potenzialità derivanti dal confronto tra giovani talenti e nel complesso dalla valorizzazione dell’eccellenza.