Augusta, Olimpiadi di Problem Solving 2022: premiati a Cesena gli alunni del liceo Megara

Hanno ricevuto un attestato, una targa e un kit Mkr IoT di Arduino gli alunni del liceo Megara arrivati terzi alle Olimpiadi di Problem solving 2022, sezione Makers, premiati nei giorni scorsi al Campus di Cesena dell’ università di Bologna. La squadra vincitrice denominata “Megara different”, era formata da Stefano Castro, Rocco Cavalli, Stefano Morello, Marco Sorbello della II CS ed Emanuele Scerra della II BS e hanno ideato e realizzato “La casa domotica” con l’ausilio del microprocessore Arduino. Il progetto, incluso tra quelli proposti dal Dipartimento di Matematica e fisica coordinato dall’insegnante Stefania Caramagno, è stato ben valutato dal comitato scientifico tecnico delle Olimpiadi per l’attinenza ai temi proposti, l’originalità dell’idea, per l’accuratezza nella realizzazione dello stesso, per il design, per l’esaustività e la chiarezza nella documentazione caricata in piattaforma.

Ad accompagnare gli alunni alla premiazione sono state le docenti Stefania Caramagno e Maria Grazia Chiarello insieme al dirigente scolastico Renato Santoro, tutti soddisfatti dell’esito del concorso alla cui cerimonia hanno preso parte Massimo Cicognani, presidente del Campus di Cesena, Enzo Lattuca sindaco di Cesena, Anna Brancaccio responsabile della direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, Maurizio Gabrielli direttore del Dipartimento dell’ università di Bologna, Maria Letizia Guerra delegato pubblico impegno dell’ università di Bologna, Paola Salomini assessore alla Scuola, università, ricerca, agenda digitale dell’ Emilia Romagna e Alessandro Bogliolo, docente dell’ università di Urbino, ambasciatore del coding e coordinatore di Europe code week che ha spiegato il problem solving algoritmo.