Augusta, Olimpiadi di Problem solving 2021, il Liceo Megara accede alla finalissima

Sono solo due le squadre che rappresenteranno la Sicilia alle nazionali delle Olimpiadi di problem solving 2021. Una di queste è il liceo Megara grazie al buon risultato conseguito dagli alunni dello Scientifico Francesco Lodin della IB, Giulia Ballotta della I A, Flaminia Bonavera IIC e Chiara Puglisi IIA che nonostante fossero esordienti, hanno superato la fase regionale, una gara molto selettiva per le numerose squadre partecipanti. Gli alunni, sono stati guidati e coordinati da Maria Grazia Chiarello, notevole inoltre il successo ottenuto da Puglisi che nella gara individuale ha ottenuto una terza posizione nella fase regionale totalizzando un punteggio uguale ai primi due che, per la Regione, accederanno alla fase nazionale, sfiorando la classificazione non tanto per il livello della prova quanto per il tempo di consegna della stessa.

Il Liceo scientifico del Megara vanta una lunga e prestigiosa tradizione nell’adozione della nuova metodologia didattica che utilizza nuovi sistemi di calcolo e di modellizzazione nel Problem posing and solving (Maple), tanto è vero che è scuola polo per la provincia di Siracusa dal 2012. .

Le Olimpiadi di problem solving sono organizzate dalla direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione e perseguono diverse finalità, tra le quali spicca lo sviluppo e la diffusione del pensiero computazionale, una metodologia di ragionamento che rende gli studenti capaci ad esempio di scomporre un problema in sotto problemi, di organizzare, analizzare e rappresentare i dati di un problema tramite astrazioni, modelli e simulazioni, di automatizzare la risoluzione dei problemi tramite il pensiero algoritmico il cui obiettivo principale è quello di individuare e descrivere strategie risolutive dei problemi (problem solving). La finalissima – a cui accede anche il liceo scientifico Galileo Galilei di Catania- è in programma il 20 aprile 2021 in modalità telematica.

Tutto il “Megara” , diretto da Renato Santoro, “è orgoglioso per il prestigioso risultato conseguito dagli alunni che pone la scuola ai livelli di eccellenza in tutta la regione”.