Augusta, Olimpiadi di Informatica: uno studente del Ruiz accede alla fase nazionale

Ha conquistato l’accesso alla finale nazionale delle Olimpiadi italiane di Informatica, che si terranno a Biella all’ istituto “Quintino Sella” dal 22 al 24 settembre prossimo Matteo Vitali, alunno della 4CL del Liceo delle Scienze applicate del Ruiz. La competizione, promossa dal Miur e dall’Aica, l’associazione italiana per l’Informatica e il calcolo automatico, è indetta con la finalità di far emergere e valorizzare le eccellenze esistenti nella scuola italiana nel settore tecnico e scientifico, attraverso la risoluzione di esercizi di carattere logico-matematico, algoritmico e di programmazione.

Dopo la fase di istituto, che ha visto la partecipazione di 530 scuole italiane, 1524 studenti hanno partecipato alla selezione territoriale della XXII edizione delle Olimpiadi e tra questi solo 103 alunni sono stati ammessi alla finale. Matteo è uno di loro: un risultato ancora più prestigioso se si pensa che il suo è stato il miglior risultato della Sicilia orientale e che solo due studenti siciliani andranno alle nazionale.

Appassionato di computer e di nuove tecnologie, è uno studente modello del Ruiz e sotto la guida del professore di Informatica Vincenzo Tinè, referente per le Olimpiadi, ha raggiunto questo importante traguardo e adesso si prepara alla non facile gara nazionale.

“È motivo di particolare orgoglio – commenta la dirigente scolastica, Maria Concetta Castorina – sapere che Matteo rappresenterà la Sicilia orientale in una disciplina in cui la scuola ha investito tantissimo negli ultimi anni per permettere agli studenti di misurarsi con le nuove frontiere del mondo del lavoro e sviluppare una formazione tecnologica e professionale al passo coi tempi”.