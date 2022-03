Augusta, Olimpiadi di Fisica: studente del Ruiz conquista la medaglia d’argento

Ha conquistato la medaglia d’argento alla fase interprovinciale delle Olimpiadi di Fisica Antonio Campisi, studente della 4QL del Liceo quadriennale delle Scienze applicate dell’ istituto superiore Gaetano Arangio Ruiz, arrivato secondo nella gara che si è svolta in tutta Italia il 21 febbraio su piattaforma telematica “Google Meet”.

Alla gara di secondo livello hanno partecipato anche altri quattro studenti del Ruiz che avevano superato la fase di selezione d’istituto: Federica Grasso di 4QL, Beatrice Fichera di 3 QL, Alessia Passanisi e Simone Bonfiglio di 4AL.Tutti gli alunni, guidati dalla docente referente Anna Maria La Ferla, hanno seguito un corso di preparazione alla gara organizzato dal polo di Catania.

La competizione si è svolta in due parti, la prima di un’ora e venti ha visto gli studenti impegnati nella risoluzione di dieci quesiti a risposta aperta; dopo si è svolta la seconda parte del tempo massino di un’ora e quaranta minuti, per risolvere tre problemi relativi alla Meccanica, Termodinamica ed Elettrostatica. Antonio, con una carriera scolastica e olimpica costellata da tanti successi, è riuscito non solo a risolvere i problemi relativi ai vari ambiti della Fisica, ma ha anche dimostrato di saper applicare le conoscenze acquisite in ambiti diversi, elaborando procedure risolutive attraverso l’uso di strumenti matematici e logici.

“Siamo davvero molto contenti per il risultato di Antonio Campisi, uno studente brillante e motivato – afferma la dirigente scolastica Maria Concetta Castorina – La sua storia dimostra che la professionalità dei docenti del Ruiz consente ai nostri studenti di far venire fuori il meglio di sé, scoprendo passioni e talenti”. La premiazione di tutti gli studenti classificatisi nelle fasce di merito si svolgerà a metà maggio presso il Dipartimento di Fisica e Astronomia dell’università degli studi di Catania.

Le Olimpiadi italiane della Fisica, la cui organizzazione è affidata dal Miur all’Aif, l’associazione per l’insegnamento della fisica, giunte alla trentaseiesima edizione, intendono promuovere l’eccellenza nello studio della fisica nelle scuole superiori, ma anche creare un momento di confronto tra studenti “appassionati” ed eccellenti in questa disciplina.